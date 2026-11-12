Aprehendieron a dos hombres por robos en Colastiné: uno estaba prófugo de la cárcel de Las Flores desde hacía cuatro años

Los procedimientos se realizaron durante las últimas horas del miércoles. Los dos principales sospechosos fueron aprehendidos. Uno de ellos, de 27 años, tenía un pedido de captura vigente desde diciembre de 2022, cuando no regresó de una salida transitoria de la cárcel de Las Flores

Aprehendieron a dos hombres, uno de ellos, de 27 años tenía un pedido de captura vigente desde diciembre de 2022

En las últimas horas del miércoles, efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe realizaron cuatro allanamientos en Colastiné , en el marco de una investigación por una serie de robos en viviendas de la zona de la costa santafesina . Como resultado del operativo, aprehendieron a los dos principales sospechosos de los hechos.

Se trata de dos hombres, de 24 y 27 años . El mayor de ellos tenía un pedido de captura vigente desde el 29 de diciembre de 2022 , cuando no regresó de una salida transitoria de la cárcel de Las Flores , donde cumplía una condena de prisión.

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Cómo comenzó la investigación por los robos en Colastiné

La investigación se inició el 8 de noviembre, cuando un vecino denunció que desconocidos habían ingresado a su casa de fin de semana en Colastiné, luego de forzar una puerta trasera. Del lugar sustrajeron televisores, herramientas y otros objetos de valor.

A esa denuncia se sumaron otras presentaciones de vecinos que habían sido víctimas de distintos delitos en la zona.

A partir de las denuncias, efectivos de Orden Público realizaron averiguaciones, reunieron información e identificaron a los posibles involucrados. También establecieron distintos domicilios vinculados con la investigación.

Con intervención de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las correspondientes autorizaciones judiciales, se concretaron cuatro órdenes de allanamiento en distintos sectores de la jurisdicción.

Durante los allanamientos secuestraron herramientas y otros objetos de valor gentileza

El aporte del Plan M3

El trabajo policial también contó con información obtenida a través del Plan M3, una herramienta de intercambio de datos sobre problemas de seguridad, situaciones delictivas y hechos que afectan a los distintos barrios.

Los datos aportados en esos encuentros se incorporaron a las tareas investigativas y contribuyeron al resultado de los procedimientos.

Los antecedentes de los dos aprehendidos

En uno de los domicilios allanados, los efectivos aprehendieron al hombre de 24 años, investigado por su presunta participación en uno de los robos. Según los registros policiales, cuenta con antecedentes por hechos cometidos entre 2020 y 2025, entre ellos encubrimiento agravado, tentativa de robo, robo calificado, amenazas calificadas, violación de domicilio y resistencia a la autoridad.

Entre sus antecedentes también figura una condena a tres años de prisión efectiva por delitos contra la propiedad.

En otro de los domicilios fue aprehendido el hombre de 27 años, quien registra antecedentes desde 2017 por amenazas, lesiones dolosas, abuso de armas y amenazas agravadas por el empleo de armas de fuego.

Desde 2021 cumplía una condena de tres años de prisión por abuso de armas y amenazas coactivas calificadas por el empleo de armas de fuego.

Estaba prófugo de la cárcel de Las Flores desde 2022

Al verificar su situación judicial, los policías constataron que el hombre de 27 años tenía un pedido de captura vigente desde el 29 de diciembre de 2022.

Ese día había salido de la cárcel de Las Flores, dependiente del Servicio Penitenciario de Santa Fe, bajo el régimen de salidas transitorias, pero no regresó para continuar cumpliendo su condena. Desde entonces permanecía prófugo de la Justicia.

Qué secuestraron durante los allanamientos

Durante los cuatro procedimientos, los efectivos secuestraron distintos elementos considerados de interés para la investigación. Entre ellos había un parlante, una amoladora, un taladro percutor, un taladro atornillador, baterías y otras herramientas cuya procedencia se encuentra bajo investigación.

Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de la 6.ª Inspectoría Zonal y de la Comisaría 28.ª de la Unidad Regional I, con la colaboración de personal del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

Cómo sigue la situación judicial

Tras los procedimientos, las autoridades policiales informaron las novedades a la Jefatura de la Unidad Regional I y, posteriormente, al fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial dispuso que ambos hombres continuaran privados de su libertad, fueran examinados por Medicina Legal y quedaran identificados y alojados en una dependencia policial.

La calificación legal provisoria para los dos aprehendidos fue de robo. En el caso del hombre de 27 años, también se incorporó el delito de evasión, por no haber regresado de la salida transitoria de la cárcel de Las Flores.