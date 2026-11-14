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Cómo sigue la agenda de la Selección Argentina tras la dura derrota contra Uruguay

Luego del partido ante el seleccionado charrúa, el DT de la Selección Argentina Lionel Scaloni ya prepara el duelo ante Costa Rica que se jugará el martes en Córdoba

14 de noviembre 2026 · 09:58hs
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La Selección Argentina jugará el martes ante Costa Rica.

La Selección Argentina jugará el martes ante Costa Rica.

La Selección Argentina cayó 2 a 1 en el primero de los dos amistoso de la fecha FIFA, ante Uruguay en la "Bombonera", y ahora volverá a los entrenamientos en Ezeiza para preparar el duelo ante Costa Rica del próximo martes 17, en el "Mario Alberto Kempes" de Córdoba.

Lo que viene para la Selección

El elenco dirigido por Lionel Scaloni seguirá trabajando en el predio Lionel Andrés Messi que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) posee en Ezeiza. El grupo aprovechará para seguir conociéndose en estos días juntos en lo que es la última gira del año, ya sin Lionel Messi entre los convocados.

El amistoso contra Costa Rica tendrá lugar el martes a partir de las 20 hs en Córdoba, y las entradas todavía se pueden adquirir a través de la plataforma "Deportick".

Luego de cerrar la doble fecha FIFA, Argentina no jugará hasta el 2027, donde aún no hay fechas confirmadas para los primeros duelos de Eliminatorias hacia el Mundial 2030. Sin embargo, se espera que sean para septiembre del año entrante.

En cuanto a las sensaciones y el armado del equipo, Scaloni trabajará con todos los futbolistas en óptimas condiciones desde lo físico. Claro está que lo que debe decidir es si rota algunos nombres en el once inicial.

Emiliano "Dibu" Martínez, por ejemplo, quiso atajar pero finalmente el DT se inclinó por Gerónimo Rulli, a quien también le dio la capitanía.

El partido ante Costa Rica también traerá aparejada una despedida: Walter Samuel se irá del cuerpo técnico de Scaloni para comenzar su carrera como entrenador principal, seguramente en Europa.

Argentina Uruguay Costa Rica
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