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Atraparon a un evadido de la cárcel acusado de cometer tres robos en viviendas de Santa Fe

Fue reconocido y denunciado cuando intentaba ingresar a una casa. La investigación de la PDI, que incluyó el análisis de imágenes, testimonios y el cotejo de huellas dactilares, permitió establecer que utilizaba otras identidades. Finalmente, se confirmó que era un evadido de la cárcel y que tenía dos pedidos de captura vigentes.

Juan Trento

Por Juan Trento

13 de noviembre 2026 · 11:53hs
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Atraparon a un evadido de la cárcel acusado de cometer tres robos en viviendas de Santa Fe

Un hombre que se encontraba evadido de la cárcel fue aprehendido en las últimas horas en la ciudad de Santa Fe, luego de ser sorprendido cuando intentaba ingresar a una vivienda. Además, los investigadores lo vincularon con otros tres robos cometidos en inmuebles particulares y establecieron que sobre él pesaban dos pedidos de captura activos.

El procedimiento se inició cuando los moradores de una vivienda advirtieron la presencia de un desconocido en el patio de la propiedad. Por sus movimientos, sospecharon que intentaba ingresar al inmueble y dieron aviso a los operadores de la central de emergencias 911.

La denuncia permitió que efectivos de la Comisaría 8.ª llegaran rápidamente al lugar y aprehendieran al sospechoso. Una vez reducido y esposado, los uniformados encontraron entre sus pertenencias distintos objetos que habían sido sustraídos y que el propietario de la vivienda reconoció como propios.

La investigación de la PDI lo vinculó con otros tres robos

A partir de la aprehensión, integrantes de las áreas de Delitos Informáticos y Análisis Criminal de la Policía de Investigaciones (PDI) avanzaron con distintas tareas para determinar si el hombre estaba relacionado con otros hechos delictivos.

Mediante el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia, el relevamiento de testimonios y las entrevistas a las víctimas, los pesquisas detectaron coincidencias entre el sospechoso y el presunto autor de otros tres robos en viviendas de la ciudad de Santa Fe.

Los investigadores analizaron su complexión física, vestimenta y modalidad de desplazamiento, entre otras características que quedaron registradas en las imágenes. Las tareas permitieron identificarlo y establecer que utilizaba distintas identidades para ocultar su verdadera filiación.

El cotejo de huellas dactilares confirmó que era un evadido

La confirmación llegó a través del cotejo de sus huellas dactilares, un procedimiento que permitió establecer su verdadera identidad y comprobar que tenía dos pedidos de captura vigentes.

Uno de ellos había sido emitido porque el hombre no regresó a la unidad penitenciaria luego de acceder a una salida transitoria, mientras cumplía una condena privativa de la libertad. El segundo requerimiento correspondía a una causa por robo calificado por escalamiento.

Quedó detenido por evasión y robos calificados reiterados

Las novedades del procedimiento fueron comunicadas a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI), ambas dependientes de la Policía de Santa Fe.

Posteriormente, las autoridades informaron lo actuado al fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Roberto Olcese, quien ordenó que el aprehendido continuara privado de su libertad y fuera trasladado inicialmente a la sede de la PDI.

Luego quedó alojado en una dependencia de Orden Público de la ciudad de Santa Fe. La atribución delictiva provisoria quedó encuadrada en los delitos de evasión y robos calificados reiterados.

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