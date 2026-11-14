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Boca y Banfield se juegan hoy el pase a la final de la Copa Argentina

El Xeneize y el Taladro se enfrentan desde las 19 en Mendoza por un lugar en la definición. Platense ya espera en la final.

Ovación

Por Ovación

14 de noviembre 2026 · 08:35hs
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Boca y Banfield se juegan hoy el pase a la final de la Copa Argentina

Boca y Banfield se enfrentarán este sábado desde las 19 en Mendoza, con un objetivo en común: quedarse con el último boleto disponible para la definición de la Copa Argentina. Platense aguarda por su rival luego de superar a Atlético Tucumán, por lo que el cruce promete una noche decisiva y especial para ambos clubes en el estadio Malvinas Argentinas.

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Boca llega en alza y Banfield busca dar el golpe

El encuentro se disputará en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y tendrá transmisión televisiva de TyC Sports. Nazareno Arasa será el encargado de impartir justicia, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

La semifinal tendrá una particularidad: si ninguno de los equipos consigue imponerse durante los 90 minutos reglamentarios, la clasificación se resolverá mediante una definición por penales.

El ganador se medirá con Platense en el partido decisivo. El Calamar consiguió su lugar en la final tras dejar en el camino a Atlético Tucumán y ahora espera conocer a su próximo adversario.

Boca atraviesa un presente favorable. El equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena viene de consagrarse campeón de Liga, luego de finalizar en lo más alto de la tabla anual. La consagración llegó tras vencer por 1-0 a Defensa y Justicia con un tanto sobre el cierre del encuentro.

Además, el conjunto xeneize continúa con chances de cerrar una temporada histórica, ya que todavía puede sumar otros títulos a su cosecha: la Copa Argentina, la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.

Del otro lado, Banfield intentará cambiar la imagen que dejó en el campeonato local. El Taladro tuvo una campaña para el olvido en el Clausura y terminó en la duodécima posición de la Zona B, con apenas 15 unidades, sin posibilidades de meterse entre los clasificados a los playoffs.

Las posibles formaciones de Boca y Banfield

Para el compromiso de este sábado, estas serían las alineaciones que presentarían ambos entrenadores:

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte o Tomás Aranda; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrián Balboa y Federico Medina. DT: Pedro Troglio.

Los datos de la semifinal:

* Partido: Boca vs. Banfield.

* Competencia: Copa Argentina, semifinal.

* Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza.

* Día: sábado 14 de noviembre.

* Horario: 19.

* Árbitro: Nazareno Arasa.

* VAR: Lucas Novelli.

* Televisación: TyC Sports.

* Definición: en caso de empate, habrá penales

Boca
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