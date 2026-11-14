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Unión conoce que nueve futbolistas volverán de sus préstamos y Madelón deberá tomar decisiones

Cardozo y Marabel lideran la lista de nueve jugadores que volverán a Unión tras sus préstamos. Madelón deberá evaluar cada caso para definir el plantel de 2027.

Ovación

Por Ovación

14 de noviembre 2026 · 10:21hs
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Unión conoce que nueve futbolistas volverán de sus préstamos y Madelón deberá tomar decisiones

Unión empieza a delinear el equipo para 2027 y tendrá varios asuntos por resolver durante el mercado de pases. Entre ellos, deberá analizar el futuro de nueve futbolistas que finalizarán sus préstamos y volverán a estar bajo la órbita del club. Cardozo y Marabel son los nombres de mayor peso por sus rendimientos recientes en sus respectivos clubes durante 2026.

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Cardozo y Marabel, los regresos más destacados

Dentro del grupo de jugadores que deberán reincorporarse aparecen dos nombres que tuvieron bastante actividad durante la última temporada. Thiago Cardozo, actualmente en Belgrano, disputó 36 encuentros, mientras que Junior Marabel completó 34 presentaciones con Sarmiento de Junín, donde consiguió 14 tantos y entregó cinco asistencias.

Ambos futbolistas también representan alternativas para generar ingresos mediante una posible transferencia, por lo que sus situaciones serán observadas especialmente por la dirigencia rojiblanca.

Otros dos jugadores que volverán son Gastón Arturia y Diego Armando Díaz. El defensor participó en 14 compromisos con Sarmiento, aunque no consiguió convertir ni brindar asistencias. Por su parte, el delantero sumó 11 partidos, en los que anotó dos goles y aportó una asistencia.

Los otros cinco futbolistas que regresarán a Santa Fe

La nómina se completa con otros cinco nombres que también deberán presentarse nuevamente en Unión una vez concluidos sus respectivos préstamos.

Daniel Juárez tuvo participación en San Martín de Tucumán, con 23 partidos, dos goles y una asistencia. Enzo Roldán, en tanto, acumuló 13 encuentros, mientras que Jeremías Bustos registró 22 presentaciones, dos tantos y tres pases de gol.

También aparece Fernando Díaz, quien disputó 13 compromisos, y Pablo Palacio, que reunió 17 partidos y dos asistencias durante sus experiencias en dos instituciones diferentes.

Con estos nueve regresos, Unión tendrá que estudiar las alternativas disponibles antes de definir el armado del plantel para 2027. Leonardo Madelón deberá determinar cuáles pueden tener una nueva oportunidad en el equipo, quiénes podrían volver a salir cedidos y qué futbolistas serán puestos en el mercado.

La planificación rojiblanca también contempla otras cuestiones importantes, como las renovaciones de contratos y las posibles desvinculaciones. De esta manera, el próximo mercado de pases tendrá varios frentes abiertos para una dirigencia que busca darle forma al proyecto deportivo de la próxima temporada.

Unión futbolistas Madelón
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