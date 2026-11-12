Scaloni tiene varias dudas para el clásico: la posible formación de Argentina ante Uruguay

La Selección argentina jugará este viernes desde las 20 en La Bombonera y el entrenador todavía debe resolver algunas incógnitas para definir el equipo titular.

La Selección argentina se prepara para enfrentar a Uruguay en el primer compromiso de la fecha FIFA de noviembre. El encuentro se disputará este viernes en La Bombonera y Lionel Scaloni todavía no tiene definido el once inicial. Hay alternativas en el arco, una incógnita en el lateral izquierdo y otras dos disputas en la mitad de la cancha y el ataque.

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Las dudas de Scaloni para armar el equipo titular

Una de las primeras decisiones que deberá tomar el entrenador pasa por el arco. Emiliano Martínez, que viene de recuperarse de una lesión importante en la mandíbula, pelea por la titularidad con Gerónimo Rulli. La evolución física del arquero del Aston Villa será un aspecto a tener en cuenta para definir quién estará desde el comienzo.

En la última línea, Agustín Giay tendría asegurado su lugar sobre el sector derecho, mientras que la dupla central estaría integrada por Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez. La otra incógnita aparece en el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico y Facundo Medina compiten por un puesto.

En el mediocampo, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister serían dos nombres fijos. La vacante restante se la disputan Exequiel Palacios y Valentín Barco, dos alternativas que le ofrecen distintas características al funcionamiento del equipo.

Por último, en el sector ofensivo también hay una definición pendiente. Gianluca Prestianni y Thiago Almada buscan quedarse con el lugar para acompañar a Nico Paz y Julián Álvarez en el frente de ataque.

Argentina inicia la fecha FIFA frente a Uruguay

El clásico rioplatense se jugará este viernes desde las 20 en La Bombonera y será el primero de los dos compromisos que tendrá el seleccionado argentino durante esta ventana internacional.

Después del cruce ante Uruguay, el conjunto dirigido por Scaloni se medirá con Costa Rica el próximo martes en Córdoba. Los encuentros servirán para continuar con la preparación del equipo y probar variantes de cara a los próximos desafíos internacionales.

La posible formación de Argentina ante Uruguay:

Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni o Thiago Almada.

DT: Lionel Scaloni.