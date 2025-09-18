Argentina dio el golpe, le ganó a Francia y está en octavos de final

La Selección Argentina de vóley venció 3-2 a Francia y de esta manera se metió en octavos de final del Mundial que se lleva a cabo en Filipinas

Luego de los triunfos ante Finlandia y Corea del Sur, la Selección Argentina dio el golpe y se clasificó a los octavos de final del Mundial de vóley tras vencer al bicampeón olímpico Francia por 3-2. El encuentro en el Coliseo Smart Araneta de Quenzon City, Filipinas, se definió en el tie break con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12.

Gracias a la victoria ante una potencia mundial, el equipo de Marcelo Méndez terminó como líder del Grupo C con tres triunfos y eliminó del torneo al ganador de la medalla dorada en los recientes Juegos Olímpicos de París 2024. De esta manera, se enfrentará al segundo del Grupo F, que por ahora es Italia, que más tarde se enfrentará a Ucrania y es favorito para pasar de ronda. Ese duelo se disputará el próximo domingo 21, en horario a confirmar por la organización del certamen

El primer set fue muy parejo, como era de esperarse. Pero el conjunto nacional lo definió de mejor manera de la mano de Luciano Palonsky, gracias a un ataque que pegó en el bloqueó francés. Él, junto a Lucho Vicentín, fueron los máximos anotadores del parcial con 6 puntos. También fue importante Agustin Loser (4).

La segunda manga volvió a mostrar una paridad similar a la del inicio del juego. Pero a diferencia, Argentina logró sacar dos puntos de ventaja en la etapa final del set y se aprovechó del gran partido de los puntas argentinos (Palonsky y Vicentín) para quedarse con un 25-23 que lo pone 2-0 al frente del encuentro.

Ya en el tercer set, Francia mejoró en el ataque y mostró superioridad (17 puntos contra 12) para descontar en el marcador gracias a un 25-21 para los europeos. El hilo del partido siguió con el mismo denominar en el 4° parcial: los franceses se hicieron fuertes con el aporte de Brizard en ofensiva y una gran recepción para el 25-20.

En el tie break, como a lo largo de todo el encuentro, la participación de Luciano De Cecco con el armado fue clave. Y el que volvió a aparecer en gran esplender fue Vicentín, quien acabó como el goleador del seleccionado con 22 puntos. Argentina siempre estuvo al frente en el marcador y se quedó con el set decisivo por 15-12. Tercera victoria, clasificación a octavos de final y eliminación para los campeones olímpicos. Una tarde redonda para el vóley argentino en Filipinas.