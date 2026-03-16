Uno Santa Fe | Unión | Unión

No importa cuando leas esto, Unión siempre compite

Unión volvió a demostrar que le puede jugar de igual a igual a cualquiera. En cinco días enfrentó a Independiente y Boca, sumando y manteniéndose escolta en su zona

Ovación

Por Ovación

16 de marzo 2026 · 10:00hs
Unión se mostró competitivo ante rivales importantes.

Unión se mostró competitivo ante rivales importantes.

Unión compite, no importa quien esté enfrente. Puede ser Independiente en Avellaneda o Boca en Santa Fe. El equipo que dirige Leonardo Madelón es protagonista y demostró no ser menos que ninguno de los dos equipos mencionados.

Unión compite y continúa sumando

Con mucho menos plantel, que los equipos mencionados, Unión estuvo a segundos de ganarle a Independiente y le jugó de igual a igual a Boca, aún cuando el Xeneize lo superó en el segundo tiempo.

El Tate alcanzó una racha de cinco partidos sin perder, con tres victorias y dos empates. Y luego de disputadas 10 fechas, se ubica 2º en la Zona A con 16 puntos, siendo con 16 goles, el equipo más goleador de su zona.

Por lo cual, nada para reprochar en cuanto a resultados y rendimiento. Está claro que el equipo merma su prestación en los segundos tiempos, pero es lógico ante la falta de recambio.

LEER MÁS: ¿Hay una "mano negra" de los arbitrajes contra Unión?

Cuando los titulares sienten el desgaste de los partidos, los que ingresan no tienen el mismo nivel y eso hace que le cueste sostener el ritmo y por ende los resultados.

No obstante, es obvio que el balance resulta positivo. Las matemáticas respaldan lo hecho por Unión y le dan la derecha a su entrenador Leonardo Carol Madelón, respecto al estilo de juego, como así también al esquema táctico.

Y es que Unión cuenta con un plantel con jugadores jóvenes, muchos de ellos surgidos de las inferiores y con un presupuesto muy menor con respecto a muchos de sus rivales.

LEER MÁS: El uno por uno del empate de Unión ante Boca en el 15 de Abril

El destino dirá para qué está Unión, quedan seis fechas para finalizar la etapa regular y el objetivo del equipo es clasificar entre los ocho primeros.

Por el momento lo está cumpliendo, pero está claro que tiene por delante partidos muy complicados. De hecho, los tres encuentros que le quedan como visitante son ante Defensa y Justicia, Estudiantes y Vélez.

Mientras que recibirá en el 15 de Abril a Deportivo Riestra, Newell's y cerrará contra Talleres. En consecuencia, todo puede pasar, pero lo de Unión es para destacar y valorar. Con menos que muchos, hace más que varios.

Unión Boca Independiente
Noticias relacionadas
otra vez perjudicado: ¿hay una mano negra de los arbitrajes contra union?

Otra vez perjudicado: ¿hay una "mano negra" de los arbitrajes contra Unión?

ubeda elogio a union pero lamento el empate: no me voy conforme

Úbeda elogió a Unión pero lamentó el empate: "No me voy conforme"

palacios: nos vamos con bronca porque lo queriamos ganar

Palacios: "Nos vamos con bronca porque lo queríamos ganar"

mateo del blanco: nos vamos con bronca, union merecia ganar

Mateo Del Blanco: "Nos vamos con bronca, Unión merecía ganar"

Lo último

Qué riesgos tienen las bolsitas de nicotina que ya se venden en kioscos: impulsan una ley para regular su comercialización

Qué riesgos tienen las bolsitas de nicotina que ya se venden en kioscos: impulsan una ley para regular su comercialización

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

Último Momento
Qué riesgos tienen las bolsitas de nicotina que ya se venden en kioscos: impulsan una ley para regular su comercialización

Qué riesgos tienen las bolsitas de nicotina que ya se venden en kioscos: impulsan una ley para regular su comercialización

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

Santo Tomé: ladrones robaron $10.000.000 de una caja fuerte y un revólver calibre 38

Santo Tomé: ladrones robaron $10.000.000 de una caja fuerte y un revólver calibre 38

Feriado con fin de semana extralargo: qué se conmemora el 24 de marzo

Feriado con fin de semana extralargo: qué se conmemora el 24 de marzo

Ovación
Otra vez perjudicado: ¿hay una mano negra de los arbitrajes contra Unión?

Otra vez perjudicado: ¿hay una "mano negra" de los arbitrajes contra Unión?

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

Villa Dora cayó en Bell Ville en sets corridos por la Liga Argentina Femenina

Villa Dora cayó en Bell Ville en sets corridos por la Liga Argentina Femenina

Colón no pudo en Córdoba y cayó ante Barrio Parque por la Liga Argentina

Colón no pudo en Córdoba y cayó ante Barrio Parque por la Liga Argentina

Murió Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino

Murió Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"