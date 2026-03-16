No importa cuando leas esto, Unión siempre compite

Unión volvió a demostrar que le puede jugar de igual a igual a cualquiera. En cinco días enfrentó a Independiente y Boca, sumando y manteniéndose escolta en su zona

Unión compite, no importa quien esté enfrente. Puede ser Independiente en Avellaneda o Boca en Santa Fe. El equipo que dirige Leonardo Madelón es protagonista y demostró no ser menos que ninguno de los dos equipos mencionados.

Con mucho menos plantel, que los equipos mencionados, Unión estuvo a segundos de ganarle a Independiente y le jugó de igual a igual a Boca, aún cuando el Xeneize lo superó en el segundo tiempo.

El Tate alcanzó una racha de cinco partidos sin perder, con tres victorias y dos empates. Y luego de disputadas 10 fechas, se ubica 2º en la Zona A con 16 puntos, siendo con 16 goles, el equipo más goleador de su zona.

Por lo cual, nada para reprochar en cuanto a resultados y rendimiento. Está claro que el equipo merma su prestación en los segundos tiempos, pero es lógico ante la falta de recambio.

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Cuando los titulares sienten el desgaste de los partidos, los que ingresan no tienen el mismo nivel y eso hace que le cueste sostener el ritmo y por ende los resultados.

No obstante, es obvio que el balance resulta positivo. Las matemáticas respaldan lo hecho por Unión y le dan la derecha a su entrenador Leonardo Carol Madelón, respecto al estilo de juego, como así también al esquema táctico.

Y es que Unión cuenta con un plantel con jugadores jóvenes, muchos de ellos surgidos de las inferiores y con un presupuesto muy menor con respecto a muchos de sus rivales.

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El destino dirá para qué está Unión, quedan seis fechas para finalizar la etapa regular y el objetivo del equipo es clasificar entre los ocho primeros.

Por el momento lo está cumpliendo, pero está claro que tiene por delante partidos muy complicados. De hecho, los tres encuentros que le quedan como visitante son ante Defensa y Justicia, Estudiantes y Vélez.

Mientras que recibirá en el 15 de Abril a Deportivo Riestra, Newell's y cerrará contra Talleres. En consecuencia, todo puede pasar, pero lo de Unión es para destacar y valorar. Con menos que muchos, hace más que varios.