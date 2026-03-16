El intendente Juan Pablo Poletti adelantó que en los próximos meses se conformará una comisión integrada por concejales y funcionarios para analizar posibles usos y desarrollos en zonas vinculadas al agua, desde la Laguna Setúbal hasta el corredor de la Ruta Nacional 168 y la costa del Río Salado.

Vivir de cara al río: Santa Fe conformará una comisión para definir el futuro de sus "entornos ribereños"

La Municipalidad de Santa Fe avanza en la creación de una comisión de entornos ribereños que tendrá como objetivo analizar y planificar los usos futuros de las zonas cercanas a ríos y lagunas dentro del ejido urbano .

La iniciativa surge a partir de una ordenanza aprobada por el Concejo y busca abrir un debate sobre el desarrollo de algunos de los espacios naturales más importantes de la ciudad.

El intendente Juan Pablo Poletti explicó que el municipio tiene un plazo de seis meses para conformar el espacio y mesa amplia de trabajo, que estará integrado por concejales, funcionarios del Ejecutivo y otros actores institucionales.

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“Tenemos seis meses para formarla, ahora en el transcurso hasta junio, la comisión de Entornos Ribereños. Es una comisión para estudiar entornos ribereños. Nosotros creemos que cambió la ciudad, que hay que vivir de cara al río, al agua, a la laguna”, sostuvo el intendente en declaraciones a la emisora LT10.

Qué zonas estarán en estudio

El análisis abarcará distintos sectores vinculados al agua dentro del ejido urbano. Según detalló Poletti, la mirada incluirá tanto el oeste como el este de la ciudad, desde la costa del Río Salado hasta el corredor de la Ruta 168 y toda la franja de la Laguna Setúbal.

El mandatario local explicó que el ejido municipal se extiende incluso hasta el acceso al Túnel Subfluvial, lo que abre la posibilidad de analizar terrenos ubicados a la vera de la ruta que en algunos casos son propiedad del municipio.

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El análisis abarcará distintos sectores vinculados al agua dentro del ejido urbano. Según explicó el intendente, la mirada incluirá tanto el oeste como el este de la ciudad, con zonas como el entorno del río Salado —donde se proyecta la futura Costanera del Salado— toda la extensión de la Laguna Setúbal, la ruta 1 y la ruta 168.

“El ejido municipal de Santa Fe llega hasta el túnel subfluvial y ahí tenemos a la vera de la 168 cuánto terreno que es propiedad a veces municipal”, señaló.

En ese sentido, planteó que esos espacios podrían pensarse como áreas de desarrollo vinculadas al paisaje y al agua, con proyectos que combinen inversión pública y privada. “En una inversión público-privada podemos llegar a concretar desarrollo, infraestructura”, afirmó.

Qué tipo de desarrollos se imaginan

Poletti remarcó que la discusión no estará centrada exclusivamente en proyectos inmobiliarios, sino en diferentes alternativas de uso que permitan potenciar los entornos naturales.

“Queremos dar la discusión. Ya tenemos la ordenanza de humedales: dónde es humedal, dónde es agua, dónde tiene que ser reservorio dentro del plan hídrico —porque no queremos poner nada en riesgo— pero sí en los entornos qué se puede hacer”, explicó.

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El intendente puso como ejemplo la experiencia del Hotel UNL-ATE, ubicado sobre la costa de la laguna, que ofrece una de las vistas más valoradas de la ciudad.

“Hoy tenemos un hotel con la mejor vista de Santa Fe y el que para ahí sale enamorado de la ciudad. Pensar en desarrollo, pero que no tengan que ser edificios. Puede haber un camping municipal, puede haber un montón de cosas que queremos pensar y desarrollar”, planteó.

Una mirada integral del borde costero

Desde el Ejecutivo municipal remarcan que la planificación deberá realizarse con una mirada integral de toda la ribera, evitando decisiones puntuales vinculadas a proyectos particulares.

Poletti fue enfático en ese punto: “Todo eso puede ser entorno ribereño, pero todo debe estar contemplado en una mirada general. No podemos ir a estudiar un lugar porque hay alguien que quiere construir ahí”.

En paralelo, el municipio ya impulsa algunos proyectos vinculados a este enfoque. Entre ellos mencionó la iniciativa para desarrollar la Costanera del Salado, que ya cuenta con financiamiento para elaborar el anteproyecto.

“Con eso después podremos buscar financiamiento, porque realmente es una millonada de plata”, explicó.

Finalmente, el intendente sostuvo que la ciudad todavía tiene sectores ribereños que no están plenamente integrados a su desarrollo urbano, especialmente en la zona este.

“Desde el noreste, en el límite con Monte Vera, hasta el subfluvial tenemos entornos ribereños que a veces no estamos viendo”, concluyó.