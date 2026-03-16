Huracán empató sin goles ante Aldosivi y complicó su lugar en playoffs

En un partido cerrado y de baja generación ofensiva, Huracán sumó un empate en Mar del Plata que puso en jaque su clasificación a la zona de playoffs.

Huracán evidenció dificultades para cerrar partidos y empató sin goles frente a Aldosivi , acumulando su segundo encuentro consecutivo sin victoria . El resultado complicó su permanencia en la zona de clasificación a playoffs , con solo trece puntos tras once fechas disputadas.

El encuentro se caracterizó por una propuesta de juego de baja fluidez ofensiva y alta intensidad en la disputa del balón. Huracán implementó un planteo conservador, con un bloque compacto y presión escalonada para neutralizar las vías de ataque del local. Aldosivi, por su parte, apostó a un juego directo y al contragolpe, aunque sin la profundidad necesaria para generar ocasiones claras.

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Falta de profundidad ofensiva

Durante los noventa minutos, la escasez de espacios y el equilibrio defensivo se tradujeron en escasas situaciones de gol para ambos equipos. Huracán no logró desplegar su habitual capacidad de transición rápida ni imponer un ritmo más dinámico para desbordar en las bandas o filtrar pases entre líneas, aspectos que quedaron diluidos en un duelo cerrado y friccionado.

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Consecuencias en la tabla y próximos compromisos

Con este empate, Huracán se mantuvo en la octava posición con trece unidades, apenas un punto por encima de Racing y dos sobre Argentinos Juniors, que acechan la zona de clasificación. La presión se intensificó para el equipo dirigido por Diego Martínez, que en la próxima fecha recibió a Barracas Central en el estadio Tomás Adolfo Ducó, buscando retomar el camino del triunfo.

Por su parte, Aldosivi continuó en la penúltima posición con cinco puntos, un lugar incómodo que obligó a Guillermo Farre a replantear estrategias para mejorar el rendimiento de cara al choque siguiente contra Sarmiento en Junín.