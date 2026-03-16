Antes de recibir a Unión, Defensa y Justicia aplastó a San Lorenzo

Defensa y Justicia goleó como visitante a San Lorenzo 5-2 y se ubica 3° en la Zona con 16 puntos. El sábado recibe a Unión

San Lorenzo se encuentra en caída libre y Defensa y Justicia le propinó un durísimo golpe al golearlo por 5-2 en el Nuevo Gasómetro, que despidió al equipo de Damián Ayude con silbidos e insultos tras el encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El sábado, el Halcón de Varela recibirá a Unión

Al minuto de juego abrió la cuenta Elías Pereyra (formado en las divisiones inferiores del Ciclón) y sobre el final del primer tiempo aumentó la diferencia Juan Manuel Gutiérrez. Ya en el segundo tiempo marcó Aaron Molinas de penal pero al instante descontó Rodrigo Auzmendi en su debut con el manto azulgrana, aunque la euforia poco duró por la sonsa expulsión de Agustín Ladstatter.

Sobre llovido, mojado para los Gauchos de Boedo: Agustín Hausch también cumplió con la ley del ex y Alexis Cuello malogró un penal que fue a las manos de Fiermarín. Auzmendi firmó su doblete pero rápidamente David Barbona puso cifras definitivas para confirmar la abultada victoria del equipo de Soso, que se mete en la pelea por la Zona A.

Embed - DEFENSA GOLEÓ A SAN LORENZO EN EL NUEVO GASÓMETRO | #SANLORENZO 2 - 5 #DEFENSA | Resumen

Con esta victoria, el Halcón de Varela suma 16 unidades, las mismas que Unión, pero el Tate mantiene la 2° posición dado que tiene mejor diferencia de gol que el equipo dirigido por Mariano Soso.