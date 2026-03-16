El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el Sistema de Alerta Temprana y prevé alerta amarilla por tormenta para la mañana, tarde y noche del martes en la ciudad de Santa Fe. Se prevén lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Emitieron un alerta meteorológico por tormentas fuertes para este martes en la ciudad y la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta meteorológico amarillo por tormentas para este martes en la ciudad de Santa Fe y la región. La advertencia está prevista para la mañana, la tarde y la noche de este martes.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Además, la temperatura mínima prevista para este martes es de 22º C, mientras que la máxima podría alcanzar los 29º C.

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Recomendaciones del municipio

Como parte de la activación del Protocolo Base, personal municipal continúa realizando tareas de desobstrucción y limpieza de bocas de tormenta y canales de desagüe.

Estos trabajos se ejecutan antes, durante y después de las precipitaciones, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica y la Secretaría de Gestión Urbana y Ambiente.

Solicitaron a los vecinos evitar sacar residuos y asegurar objetos sueltos.