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Emitieron un alerta meteorológico por tormentas fuertes para este martes en la ciudad y la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el Sistema de Alerta Temprana y prevé alerta amarilla por tormenta para la mañana, tarde y noche del martes en la ciudad de Santa Fe. Se prevén lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

16 de marzo 2026 · 20:02hs
Emitieron un alerta meteorológico por tormentas fuertes para este martes en la ciudad y la región

José Busiemi

Emitieron un alerta meteorológico por tormentas fuertes para este martes en la ciudad y la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta meteorológico amarillo por tormentas para este martes en la ciudad de Santa Fe y la región. La advertencia está prevista para la mañana, la tarde y la noche de este martes.

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El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Además, la temperatura mínima prevista para este martes es de 22º C, mientras que la máxima podría alcanzar los 29º C.

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Recomendaciones del municipio

Como parte de la activación del Protocolo Base, personal municipal continúa realizando tareas de desobstrucción y limpieza de bocas de tormenta y canales de desagüe.

Estos trabajos se ejecutan antes, durante y después de las precipitaciones, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica y la Secretaría de Gestión Urbana y Ambiente.

Solicitaron a los vecinos evitar sacar residuos y asegurar objetos sueltos.

Alerta Meteorológico tormentas SMN recomendaciones
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