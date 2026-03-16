Uno Santa Fe | Ovación | Atlético Tucumán

Barracas Central venció a Atlético Tucumán y se metió en zona de playoffs

El Guapo superó dos a uno a Atlético Tucumán en el estadio Claudio Tapia, aprovechó las expulsiones rivales para consolidarse en puestos de clasificación.

Ovación

Por Ovación

16 de marzo 2026 · 20:03hs
Barracas Central venció a Atlético Tucumán y se metió en zona de playoffs

Barracas Central consiguió un triunfo clave por dos a uno ante Atlético Tucumán en el estadio Claudio Tapia y logró instalarse en zona de playoffs del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa mostró eficacia ofensiva y fortaleza táctica, aprovechando sus momentos en ataque para golpear en un duelo intenso y cambiante.

Golpe temprano y reacción inmediata

El encuentro comenzó con un Barracas decidido a imponer condiciones a partir de una presión alta y una circulación rápida del balón en la mitad de la cancha. Esa iniciativa se tradujo en la apertura del marcador a los trece minutos del primer tiempo, cuando Gonzalo Maroni capitalizó una jugada ofensiva y definió con precisión para poner en ventaja al conjunto local.

Atlético Tucumán reaccionó con un planteo más vertical y logró equilibrar el desarrollo. A los veinticuatro minutos, tras una acción ofensiva que generó peligro en el área rival, Nicolás Demartini marcó en contra de su propio arco, lo que permitió al Decano alcanzar la igualdad momentánea en el marcador.

Lejos de desordenarse tras el empate, Barracas mantuvo su estructura táctica y respondió de inmediato. Apenas un minuto después de la igualdad, el equipo de Insúa construyó una jugada profunda que terminó con Facundo Bruera definiendo con contundencia tras una asistencia de Lucas Gamba, devolviéndole la ventaja al conjunto local. A partir de allí, el Guapo apostó por un bloque compacto y transiciones rápidas para sostener la diferencia. El mediocampo se mostró activo en la recuperación y supo administrar los tiempos del partido, evitando que Atlético Tucumán encontrara espacios claros para volver a empatar.

Embed

Final caliente y expulsiones Atlético Tucumán y Barracas Central

El tramo final del encuentro estuvo marcado por la tensión y la fricción. Atlético Tucumán terminó con dos futbolistas menos en el campo de juego tras las expulsiones de Lautaro Godoy, por doble amonestación a los cuarenta y tres minutos, y Kevin Ortiz, quien vio la tarjeta roja directa en tiempo adicional. Con superioridad numérica en los minutos decisivos, Barracas manejó la pelota y cerró el partido con inteligencia, evitando riesgos innecesarios y asegurando tres puntos fundamentales en su lucha por avanzar a la fase final del torneo.

Cómo quedaron en la tabla

Con este resultado, Barracas Central alcanzó quince puntos en la Zona B y se posicionó dentro de la zona de clasificación a los playoffs, consolidando un rendimiento competitivo en el Torneo Apertura. Atlético Tucumán, en cambio, permaneció con seis unidades, en un presente irregular que complica su panorama en la tabla.

En la próxima fecha, Barracas Central visitará a Huracán el lunes veintitrés de marzo a las veintiuna y quince, mientras que Atlético Tucumán intentará recuperarse cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata el viernes veinte desde las veintiuna.

Atlético Tucumán Barracas Central Claudio Tapia Torneo Apertura
Noticias relacionadas
Los días de Julio Falcioni parecen estar contados en Colón, con una campaña pésima a nivel local.

Atlético Tucumán recibe a Aldosivi con el debut de Julio Falcioni en el banco

Defensa y Justicia goleó a San Lorenzo 5-2.

Antes de recibir a Unión, Defensa y Justicia aplastó a San Lorenzo

riquelme sigue al plantel desde el vestuario y motiva a boca tras empate ante union

Riquelme sigue al plantel desde el vestuario y motiva a Boca tras empate ante Unión

brasil sin neymar y con nueve delanteros: ancelotti define la verdeamarela para amistosos

Brasil sin Neymar y con nueve delanteros: Ancelotti define la Verdeamarela para amistosos

Lo último

Antes de recibir a Unión, Defensa y Justicia aplastó a San Lorenzo

Antes de recibir a Unión, Defensa y Justicia aplastó a San Lorenzo

Vivir de cara al río: Santa Fe conformará una comisión para definir el futuro de sus entornos ribereños

Vivir de cara al río: Santa Fe conformará una comisión para definir el futuro de sus "entornos ribereños"

Barracas Central venció a Atlético Tucumán y se metió en zona de playoffs

Barracas Central venció a Atlético Tucumán y se metió en zona de playoffs

Último Momento
Antes de recibir a Unión, Defensa y Justicia aplastó a San Lorenzo

Antes de recibir a Unión, Defensa y Justicia aplastó a San Lorenzo

Vivir de cara al río: Santa Fe conformará una comisión para definir el futuro de sus entornos ribereños

Vivir de cara al río: Santa Fe conformará una comisión para definir el futuro de sus "entornos ribereños"

Barracas Central venció a Atlético Tucumán y se metió en zona de playoffs

Barracas Central venció a Atlético Tucumán y se metió en zona de playoffs

Emitieron un alerta meteorológico por tormentas fuertes para este martes en la ciudad y la región

Emitieron un alerta meteorológico por tormentas fuertes para este martes en la ciudad y la región

Santa Fe: imputaron a cuatro personas por trasladar $357 millones ocultos en el tablero de una camioneta

Santa Fe: imputaron a cuatro personas por trasladar $357 millones ocultos en el tablero de una camioneta

Ovación
Otra vez perjudicado: ¿hay una mano negra de los arbitrajes contra Unión?

Otra vez perjudicado: ¿hay una "mano negra" de los arbitrajes contra Unión?

Antes de recibir a Unión, Defensa y Justicia aplastó a San Lorenzo

Antes de recibir a Unión, Defensa y Justicia aplastó a San Lorenzo

Huracán empató sin goles ante Aldosivi y complicó su lugar en playoffs

Huracán empató sin goles ante Aldosivi y complicó su lugar en playoffs

No importa cuando leas esto, Unión siempre compite

No importa cuando leas esto, Unión siempre compite

Barracas Central venció a Atlético Tucumán y se metió en zona de playoffs

Barracas Central venció a Atlético Tucumán y se metió en zona de playoffs

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"