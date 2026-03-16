Barracas Central venció a Atlético Tucumán y se metió en zona de playoffs

El Guapo superó dos a uno a Atlético Tucumán en el estadio Claudio Tapia, aprovechó las expulsiones rivales para consolidarse en puestos de clasificación.

Barracas Central consiguió un triunfo clave por dos a uno ante Atlético Tucumán en el estadio Claudio Tapia y logró instalarse en zona de playoffs del Torneo Apertura . El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa mostró eficacia ofensiva y fortaleza táctica , aprovechando sus momentos en ataque para golpear en un duelo intenso y cambiante.

El encuentro comenzó con un Barracas decidido a imponer condiciones a partir de una presión alta y una circulación rápida del balón en la mitad de la cancha. Esa iniciativa se tradujo en la apertura del marcador a los trece minutos del primer tiempo, cuando Gonzalo Maroni capitalizó una jugada ofensiva y definió con precisión para poner en ventaja al conjunto local.

Atlético Tucumán reaccionó con un planteo más vertical y logró equilibrar el desarrollo. A los veinticuatro minutos, tras una acción ofensiva que generó peligro en el área rival, Nicolás Demartini marcó en contra de su propio arco, lo que permitió al Decano alcanzar la igualdad momentánea en el marcador.

Lejos de desordenarse tras el empate, Barracas mantuvo su estructura táctica y respondió de inmediato. Apenas un minuto después de la igualdad, el equipo de Insúa construyó una jugada profunda que terminó con Facundo Bruera definiendo con contundencia tras una asistencia de Lucas Gamba, devolviéndole la ventaja al conjunto local. A partir de allí, el Guapo apostó por un bloque compacto y transiciones rápidas para sostener la diferencia. El mediocampo se mostró activo en la recuperación y supo administrar los tiempos del partido, evitando que Atlético Tucumán encontrara espacios claros para volver a empatar.

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Final caliente y expulsiones Atlético Tucumán y Barracas Central

El tramo final del encuentro estuvo marcado por la tensión y la fricción. Atlético Tucumán terminó con dos futbolistas menos en el campo de juego tras las expulsiones de Lautaro Godoy, por doble amonestación a los cuarenta y tres minutos, y Kevin Ortiz, quien vio la tarjeta roja directa en tiempo adicional. Con superioridad numérica en los minutos decisivos, Barracas manejó la pelota y cerró el partido con inteligencia, evitando riesgos innecesarios y asegurando tres puntos fundamentales en su lucha por avanzar a la fase final del torneo.

Cómo quedaron en la tabla

Con este resultado, Barracas Central alcanzó quince puntos en la Zona B y se posicionó dentro de la zona de clasificación a los playoffs, consolidando un rendimiento competitivo en el Torneo Apertura. Atlético Tucumán, en cambio, permaneció con seis unidades, en un presente irregular que complica su panorama en la tabla.

En la próxima fecha, Barracas Central visitará a Huracán el lunes veintitrés de marzo a las veintiuna y quince, mientras que Atlético Tucumán intentará recuperarse cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata el viernes veinte desde las veintiuna.