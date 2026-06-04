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Argentina podría ingresar al Mundial en el primer puesto del ranking FIFA

Producto del empate de España y la derrota de Francia en sus amistosos, si Argentina triunfa este sábado ante Honduras volverá a la cima de la clasificación

4 de junio 2026 · 21:31hs
Argentina arrancaría el Mundial primera en el rankin FIFA.

@Argentina

Argentina arrancaría el Mundial primera en el rankin FIFA.

La Selección Argentina se prepara para el primero de sus dos amistoso de preparación de cara al Mundial 2026, un juego ante Honduras que tomó una relevancia mayor por los resultados de Francia y España ya que podría asegurarse la primera posición del ránking FIFA justo antes del comienzo de la Copa del Mundo. Un puesto de honor que cuenta con una curiosa maldición, al no trasaldarse ese éxito en las citas mundialistas.

La racha que buscará romper la Selección

Los líderes entrando a la doble fecha FIFA previa al comienzo de las actividades eran les Bleus, que perdieron 2-1 con Costa de Marfil y sufrieron un duro golpe a su puntuación, al pasar de 1877.32 rumbo al tercer puesto con 1869.43 producto de la derrota. Listo para recoger los platos rotos estaba el segundo España pero el empate 1-1 con Irak también le significó una pérdida, que pasó de 1876.39 a 1873.01. Estos tropiezos le permitieron a la Albiceleste escalar dos posiciones sin jugar, gracias a que sus adversarios no "defendieron" sus puntos al no ganar.

El primer puesto quedará confirmado en caso de que la Selección Argentina derrote a Honduras, lo cual le representaría una sumatoria de solo 1.3 puntos, cifra baja pero que por las pérdidas de sus adversarios le consolidaría en la primera plaza y le permitirá llegar a los 1876.11 unidades.

Tanto la Albiceleste como España y Francia cuentan con un segundo y último juego amistoso previo a la Copa del Mundo, aunque lo único que sacaría de la primera plaza al equipo nacional sería un empate o derrota con Islandia (sumado a victorias de sus adversarios).

Los antecedentes

Lo curioso es que el primer puesto en el ranking FIFA no se trasladó a éxito en la Copa del Mundo ya que desde la creación del ranking FIFA en 1992, nunca el líder del escalafón pudo quedarse con el Mundial. El ranking FIFA comenzó en diciembre de 1992 de cara al Mundial de Estados Unidos 1994 y Alemania llegaba como el número uno, delante de Países Bajos y Brasil, pero no pudo demostrar su favoritismo y la Canarinha se quedó con el título en suelo norteamericano mientras que los germanos quedaron afuera en cuartos de final al perder 2-1 con Bulgaria.

Para Francia 1998, Brasil llegaba como el campeón del Mundo y líder del ranking FIFA, pero no pudo ante el local y terminó perdiendo en la final con un contundente 3-0, para por segunda vez desde su creación quién estaba en la cima del escalafón, no podía hacerse del título.

Cuatro años más tarde, los Galos llegaron como líderes del ranking de la FIFA, campeones del mundo y de la Eurocopa 2000. Era el gran favorito para revalidar el título en Corea Japón 2002, pero no pudieron pasar la primera fase y terminó siendo Brasil quien se quedó con el trofeo más preciado luego de vencer a Alemania.

En 2006, Brasil mostraba su favoritismo, pero no pudo ante Francia de Zinedine Zidane y Thierry Henry y quedó eliminada en los cuartos de final. Por su parte, Italia venció a los Galos en la final y se quedaron con el título mundial en Alemania. Llegaba Sudáfrica 2010 y Brasil seguía liderando el ranking FIFA, pero otra vez quedó afuera en los mejores ocho del mundo tras caer Países Bajos. España logró vencer a los neerlandeses en la final y alzó así su primer título.

En 2014, España era uno de los favoritos y venía de ser campeón del mundo, pero fue una sombra de lo que había demostrado cuatro años antes y no pudo ni siquiera pasar la fase de grupos. Lo mismo le sucedió a Alemania que había logrado el título en Brasil, pero en Rusia fue una de las mayores decepciones y se fue en la primera ronda. Francia se quedó con la corona.

Por último, en el Mundial de Qatar 2022 el primer puesto estuvo en manos de Brasil, que perdió por penales en cuartos de final contra Croacia, certamen que terminó con la consagración de la Selección Argentina en una infartante definición contra Francia. ¿Podrá la Albiceleste cortar la maldición?

Argentina Mundial ranking
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