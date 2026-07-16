Colón tendrá un solo cambio para jugar una final ante Ferro

Para jugar este viernes ante Ferro, el DT de Colón Ezequiel Medrán dispondrá de una sola variante. Retorna Ignacio Antonio en lugar de Matías Muñoz

Colón presentará una variante para jugar ante Ferro.

Por lo ensayado en la práctica del miércoles, es un hecho, que el entrenador de Colón Ezequiel Medrán dispondrá de un solo cambio para visitar este viernes a Ferro.

Y el mismo se llevará a cabo en la zona media, dado que Ignacio Antonio cumplió con la fecha de suspensión por las cinco tarjetas amarillas y en consecuencia, el DT le devolverá la titularidad.

De esta manera, saldrá del equipo Matías Muñoz, manteniendo el esquema que viene utilizando, para no resignar la vocación ofensiva.

El planteo táctico de los tres volantes centrales parece haber quedado en el olvido y teniendo en cuenta los buenos resultados, Medrán continuará con el mismo sistema táctico.

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Por otro lado, Pier Barrios aún no está en plenitud luego del desgarro sufrido y por ese motivo no viajó con la delegación y se queda en Santa Fe para continuar con la puesta a punto.

Así las cosas, el paraguayo Sebastián Olmedo, quien viene rindiendo de buena manera, seguirá conformando la zaga central junto a Federico Rasmussen.

La formación sabalera será la siguiente: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen, Leandro Allende; Federico Lértora, Ignacio Antonio; Julián Marcioni, Darío Sarmiento, Ignacio Lago; y Alan Bonansea.