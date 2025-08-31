Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina enfrentará a Brasil, desde las 21.10, en el Polideportivo Alexis Argüello, en la final de la AmeriCup. Se verá por TyC Sports y DSports.

31 de agosto 2025 · 13:20hs
Este domingo, la selección argentina de básquet volverá a medirse con Brasil en la final de la Americup 2025, en el Polideportivo Alexis Argüello. El encuentro comenzará a las 18:10 hora local (21:10 hora Argentina) y será transmitido por TyC Sports y DSports. Los árbitros designados son Roberto Vázquez (Puerto Rico), Omar Bermúdez (México) y Andrés Bartel (Uruguay).

La albiceleste, dirigida por Pablo Prigioni, llega a la definición luego de un brillante triunfo ante Canadá por 83-73. José Vildoza fue la figura del partido con 26 puntos y 6 asistencias, mientras que Gonzalo Corbalán aportó un doble-doble con 12 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias. Juan Fernández sumó 11 puntos y 3 tapas, y Nico Brussino destacó en defensa sobre Kyshawn George, asegurando que Argentina no diera oportunidad a la remontada canadiense.

Cómo llega Brasil al clásico ante Argentina

Por su parte, Brasil llega motivado tras un impresionante último cuarto frente a Estados Unidos, donde remontó una desventaja de 22 puntos para imponerse 34-9 en el tramo final. Yago Santos (25 puntos y 12 asistencias), Lucas Dias (18 puntos y 13 rebotes), Georginho De Paula (13 puntos y 7 rebotes) y Bruno Caboclo (20 puntos y 9 rebotes) fueron las figuras que llevaron al equipo verdeamarela a la victoria y confirmaron su condición de candidato al título.

El equipo brasileño se caracteriza por su gran capacidad física, su verticalidad y la conducción de Yago Santos, lo que hace que el control del ritmo y la solidez defensiva sean claves para Argentina. La albiceleste deberá mantener la regularidad defensiva mostrada en los últimos partidos y aprovechar sus armas ofensivas para buscar el triunfo y quedarse con la Americup 2025.

