Argentina XV confirmó su formación para enfrentar a Estados Unidos

Argentina XV ya tiene equipo confirmado para enfrentar a Estados Unidos este sábado 15 de agosto, desde las 20:20 en el Inter Miami CF Stadium, en Fort Lauderdale.

El seleccionado nacional ya tiene equipo confirmado para enfrentar a Estados Unidos este sábado 15 de agosto, desde las 20:30 h (hora argentina), en el Inter Miami CF Stadium, en Fort Lauderdale. El encuentro será el primer compromiso del conjunto dirigido por Álvaro Galindo en el año.

Dicho encuentro marcará el inicio de un semestre de competencia para Argentina XV, que buscará aprovechar esta experiencia internacional como parte del proceso de desarrollo de los jugadores que se desempeñan en el país. Asimismo, el equipo argentino tendrá como capitán a Nicolás D’Amorim, quien liderará al conjunto nacional en este nuevo desafío internacional.

Argentina XV, un equipo con varios jugadores de franquicias

El head coach de Argentina XV, Tomás Galindo, aseguró que el plantel de este representativo de la UAR se conformó con jugadores de las franquicias de Tarucas, Pampas, Dogos XV y Capibaras XV, que compiten en el Súper Rugby Américas, y de Los Pumitas, el seleccionado albiceleste M-20, y aseguró que “todos ellos tienen un gran potencial” como para integrar este grupo que se prepara para jugar este sábado un amistoso con Estados Unidos en Miami.

“Este año estuve trabajando como entrenador de Tarucas (la franquicia tucumana) y pude ver durante el Súper Rugby Américas a los jugadores que me interesaban para armar el plantel de Argentina XV. También seguimos muy de cerca lo que hicieron Los Pumitas (en el Rugby Championship y en el Mundial de Georgia) para conformar este grupo”, señaló Galindo.

Y en ese sentido, el entrenador aseguró que todos los jugadores que integran el grupo “tienen un gran potencial” y reflejan “una continuidad” en relación al trabajo que realiza el cuerpo técnico de este seleccionado. Galindo también valoró la conexión que existe entre los distintos seleccionados y remarcó que los jugadores ya no necesitan irse al exterior para tener una oportunidad.

De cara al compromiso con Estados Unidos, preparatorio para el Américas Rugby Championship que se disputará entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre en Santiago de Chile, Galindo sostuvo que la idea de juego que pretende implementar pasa por adquirir velocidad, precisión e identidad en las formaciones fijas. En el Américas Rugby Championship,Argentina XV se enfrentará con Chile XV, Uruguay XV y el seleccionado de Paraguay, y la idea del entrenador es que algunos de los jugadores que participen de este torneo se puedan sumar a futuras convocatorias de Los Pumas.

A continuación, la formación de Argentina XV para enfrentar a Estados Unidos: 1. Nicolás Revol Pitt, 2. Martín Vaca, 3. Marcos Camerlinckx, 4. Rodrigo Fernández Criado, 5. Francisco Sluga, 6. Nicolás D’Amorim (C), 7. Agustín Sarelli, 8. Thiago Sbrocco, 9. Nicolás Viola, 10. Ignacio Dogliani, 11. Mateo Pasquini, 12. Bautista Estellés, 13. Tomás Elizalde, 14. Bautista Lescano, 15. Franco Rossetto. Suplentes: 16. Juan Ignacio Greising Revol, 17. Diego Correa, 18. Enzo Avaca, 19. Joaquín Domínguez, 20. Felipe Villagrán, 21. Alejo Sugasti, 22. Federico Serpa, 23. Facundo Pueyrredón.