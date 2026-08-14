Apresaron a dos aspirantes de la escuela de formación del Servicio Penitenciario denunciados por un abuso sexual colectivo contra otro cadete

Son siete los cadetes que están directamente involucrados en el abuso sexual denunciado. Ya fueron ordenadas sus aprehensiones. El suceso denunciado por la víctima ocurrió en la escuela penitenciaria de formación de los futuros agentes del Servicio Penitenciario provincial.

Apresaron a dos aspirantes de la escuela de formación del Servicio Penitenciario denunciados por un abuso sexual contra otro cadete

La denuncia de un cadete aspirante en formación en la Escuela Penitenciaria del Servicio Penitenciario santafesino como víctima de un abuso sexual, que presuntamente fue concretado por siete compañeros, que también son cadetes aspirantes en formación, derivó en una rápida actuación por parte de las autoridades penitenciaria que tienen la responsabilidad y tutela de todos los aspirantes.

Posteriormente, dicha denuncia siguió su curso y por la naturaleza de los hechos, la llevó adelante la fiscal de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) Jorgelina Mosser Ferro, que ordenó la investigación a los pesquisas del Área de Género y Trata de Personas de la Policía de Investigaciones PDI.

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Responsables

Esta mediodía, el secretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli, brindó una conferencia de prensa y expresó: "Nos enteramos de un hecho que para nosotros es absolutamente extraordinario y terrible".

Galfrascoli señaló que hay dos de los aspirantes cadetes que ya fueron aprehendidos, y durante la jornada de este viernes serán aprehendidos los cinco restantes, que por supuesto ya están debidamente identificados.

El funcionario, además, señaló que "hay un acompañamiento respecto de la víctima y de su familia, tanto de la Escuela Penitenciaria, como del Servicio Penitenciario, y del Ministerio de Justicia y Seguridad".

Se trata de un hecho reciente, que está calificado por las características del suceso, y es intención del Gobierno ir sobre los responsables con todo el peso administrativo y normativo, para que ninguno de los involucrados siga estando en el establecimiento formativo, como en ningún lugar de la administración provincial.