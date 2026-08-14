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La contundente respuesta del DT de Manchester City sobre Enzo Fernández

Enzo Maresca, quien ya lo dirigió en su paso por Chelsea, decidió no hacer eco de los rumores que retumban en Inglaterra acerca de la negociación por el volante argentino

14 de agosto 2026 · 14:15hs
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Enzo Maresca se refirió a la chance de que Enzo Fernández sea refuerzo de Manchester City.

Enzo Maresca se refirió a la chance de que Enzo Fernández sea refuerzo de Manchester City.

La novela del mercado de pases de la Premier League ahora tiene como protagonista a una figura argentina: Enzo Fernández. Tomó fuerza en los últimos días la posibilidad de que se marche de Chelsea y pegue el salto a Manchester City ante la posible salida de Rodri, gran anhelo de Barcelona. En medio de las negociaciones y el sinfín de rumores, apareció la voz más esperada. La del entrenador Enzo Maresca.

Flamante reemplazo de Pep Guardiola en los Citizens, el italiano conoce al mediocampista de la Selección como la palma de su mano. Ya lo dirigió entre 2024 y 2026 en su paso por los Blues y juntos conquistaron la Conference League y el Mundial de Clubes. Con él plantado en el corralito de Stamford Bridge, Enzo encontró su mejor versión futbolística.

Maresca habló sobre Enzo Fernández

Todas las palabras que le ha dedicado se esfumaron este viernes, cuando le preguntaron en conferencia de prensa sobre las gestiones por su posible incorporación para reemplazar a un estandarte del círculo central: "En este momento tengo que darte la misma respuesta que desde el primer día, que siempre será la misma. Es un jugador de otro club y no creo que sea correcto hablar de otros jugadores”.

Y dio por cerrado el tema con otra contundente declaración: “Al mismo tiempo, no creo que sea correcto que otros clubes hagan esto, hablar de nuestros jugadores. Por eso no diré nada sobre jugadores que no están con nosotros".

Enzo Fernández Manchester City Enzo Maresca
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