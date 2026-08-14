El Car Show llega a Termas de Río Hondo con más de un centenar de autos en pista

El Car Show Santafesino disputará la sexta fecha de la temporada en el autódromo de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, con las cinco categorías y un parque de 126 máquinas.

El Autódromo Internacional de Las Termas de Río Hondo recibirá este fin de semana el Nuevo Car Show, que hará disputar la sexta fecha de la temporada, con un total de 125 autos en pista. La organización dio a conocer la planilla oficial de inscriptos de cada categoría, la más numerosa resulta ser la clase 1 con 36 pilotos en línea de largada para este fin de semana.

Entre los 125 autos confirmados tenemos que citar a la Clase 1 que tendrá 36 autos, en la Clase 2 serán 33 autos, mientras en la Clase 3 los inscriptos son 13. Los más chiquitos, los populares Fiat 600, tendrán 22 autos en grilla de partida y cierran la lista 21 autos de TC 4000.

El Car Show con acción en Santiago del Estero

En la jornada inicial que se desarrolla este viernes, le permitirá a los equipos trabajar en la puesta a punto de sus unidades antes del inicio de la actividad oficial de mañana sábado. Durante toda la jornada habrá tandas de entrenamientos no oficiales de las que podrán participar todos los pilotos inscriptos del TC 4000, Clase 1, Clase 2, Clase 3 y Fiat 600 TS.

Justamente la primera categoría en salir a escena en la jornada de mañana sábado será la Clase 1, con los entrenamientos, a las de 8.30 a 9.20. Luego será el turno de la Clase 2, Clase 3 y el TC 4000. Las tandas de clasificación, en tanto, comenzarán a partir de las 12.10, y se extenderá hasta las 17.50. La organización dio a conocer la planilla oficial de inscriptos de cada categoría y la más numerosa resultó ser la clase 1 con 36 pilotos en línea de largada para este fin de semana.

Pablo Scotto volverá a ser parte de los Fiat 600 TS del Nuevo Car Show en una fecha que tendrá un significado especial para el piloto de Coronda. La principal dificultad que viene atravesando el piloto es económica, situación que le impide tener continuidad durante todo el campeonato. A pesar de las dificultades, Scotto y su equipo trabajaron para llegar a la competencia con una unidad en buenas condiciones.

Por su parte, Joel Lance, piloto de San Carlos Norte, hará su debut en los 600 y tendrá la posibilidad de conocer y competir por primera vez en el imponente Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, uno de los escenarios más importantes del automovilismo argentino. El desafío representa, además, la posibilidad de cumplir uno de sus grandes sueños dentro del deporte motor, en un fin de semana que afrontará junto a su familia y al equipo Lance Competición.

Otro regreso. Walter Marzetti, piloto de Gálvez, regresará a la categoría en el cierre de la etapa regular y afrontará por primera vez junto a su familia el desafío de competir en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo. El objetivo será aprovechar cada vuelta, completar la competencia y disfrutar de un fin de semana diferente.

Los campeonatos en las cinco categorías del Car Show Santafesino se encuentran de esta manera:

-Clase 1: 1° Matías Scaglia, 180; 2° Nicolás Benito 153.5; 3° Esteban Flores, 121.

-Clase 2: 1° Thiago Ferrari, 127.5; 2° Ignacio Nieto, 123; 3° Franco Melli, 113.

-Clase 3: 1° Andrés Cief, 140; 2° Valentín Balestrini, 138.5; 3° Franco Sánchez, 126.

-FIAT 600: 1° Alejandro Saucedo, 144.5; 2° Pablo Gieco 121.5; 3° Pablo Tedeschi 113.5.

-TC 4000: 1° Fabio Canciani 162; 2° Brian Yacob 161; 3° Marcos Karlen 149.