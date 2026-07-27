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Un ministro de Lula llamó "payaso" a Milei y escala el conflicto diplomático entre Argentina y Brasil

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, respondió con dureza a las críticas del presidente argentino durante su visita a San Pablo. El cruce se suma a la creciente tensión entre ambos gobiernos, que ya motivó el llamado a consultas del embajador brasileño.

27 de julio 2026 · 19:28hs
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El ministro brasileño Dario Durigan calificó de payaso al presidente Javier Milei.

El ministro brasileño Dario Durigan calificó de "payaso" al presidente Javier Milei.

La tensión diplomática entre Argentina y Brasil sumó este jueves un nuevo capítulo luego de que el ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, calificara de "payaso" al presidente Javier Milei en respuesta a las declaraciones que el mandatario argentino realizó durante su visita a San Pablo.

El funcionario brasileño cuestionó el discurso de Milei, quien había calificado de "ladrón" al presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto político en el que respaldó la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro.

"El payaso que es presidente de la Argentina vino a Brasil y habló sobre Brasil, a pesar de que el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho más elevada y su inflación es mucho más alta. No se puede caer en la narrativa de quienes aseguran que la situación se volverá apocalíptica", expresó Durigan durante una entrevista con Rádio Jornal, según publicó el diario O Globo.

El origen del nuevo cruce

Las declaraciones del ministro llegaron como respuesta directa al discurso que Milei pronunció en San Pablo, donde volvió a cuestionar con dureza a los gobiernos de izquierda de la región.

"Los argentinos somos profetas de un futuro distópico. Hemos vivido las consecuencias de tomar el camino del socialismo hasta el final y hemos visto cómo los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza", afirmó el Presidente.

En ese mismo mensaje, advirtió que Brasil podría enfrentar un escenario similar si no cambia el rumbo político en las elecciones presidenciales previstas para octubre.

LEER MÁS: Milei viajó a Brasil para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro y tildó a Lula da Silva de "ladrón"

Brasil defendió su desempeño económico

Durante la entrevista, Durigan también comparó la situación económica de ambos países y sostuvo que Brasil presenta indicadores más sólidos que la Argentina.

No obstante, reconoció que la economía brasileña enfrenta desafíos importantes, especialmente por el elevado nivel de las tasas de interés.

"No digo que todo esté resuelto. Las altas tasas de interés afectan a todos: agricultores, familias y empresas. Tengo que pagar intereses elevados para refinanciar la deuda; eso realmente me molesta", señaló.

La crisis diplomática continúa

El intercambio de declaraciones profundiza el deterioro de la relación entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

Como parte de esa escalada, el embajador de Brasil en la Argentina, Julio Bitelli, fue convocado a Brasilia, donde permanece sin una fecha confirmada para regresar a Buenos Aires.

Desde el gobierno brasileño también cuestionaron el protocolo de la visita presidencial, al señalar que Milei viajó directamente a San Pablo sin informar previamente a las autoridades nacionales y sin mantener actividades oficiales con el Ejecutivo encabezado por Lula.

Durante su estadía fue recibido por el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas, quien le otorgó la Orden de Ipiranga, la máxima distinción que concede ese distrito brasileño.

Milei Lula Argentina Brasil
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