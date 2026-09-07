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Argentinos busca sostener la punta ante un Barracas Central en crisis

El Bicho visita este lunes al Guapo, que perdió cuatro de sus últimos cinco partidos. El líder de la Zona B también quiere seguir arriba en la tabla anual.

Ovación

Por Ovación

7 de septiembre 2026 · 08:48hs
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Argentinos busca sostener la punta ante un Barracas Central en crisis

Argentinos Juniors tendrá este lunes una nueva oportunidad para consolidarse en lo más alto de la Zona B del Torneo Clausura cuando visite a Barracas Central, que atraviesa una racha negativa y necesita recuperar terreno.

El encuentro se disputará desde las 19 en el estadio Claudio Tapia, por la octava fecha del campeonato. Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal y Héctor Paletta estará a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Dos presentes muy diferentes entre Argentinos y Barracas Central

Barracas Central había comenzado el Clausura de gran manera, con tres victorias consecutivas. Sin embargo, su campaña se desmoronó en las últimas fechas: perdió ante Gimnasia, Newell's y Platense, mientras que en su última presentación igualó sin goles frente a Tigre.

A esa racha se sumó el golpe sufrido por Copa Argentina, donde Estudiantes lo derrotó 3-1 y lo eliminó en los octavos de final.

Del otro lado, Argentinos atraviesa un escenario completamente distinto. El equipo dirigido por Nicolás Diez suma 16 puntos, producto de cinco triunfos, un empate y una derrota, y llega como único líder de la Zona B.

El Bicho tiene cuatro puntos de ventaja sobre sus principales perseguidores, por lo que incluso una derrota no le haría perder el primer puesto al término de esta jornada.

También pelea arriba en la tabla anual

El objetivo de Argentinos no se limita al Clausura. El conjunto de La Paternal también comparte el primer lugar de la tabla anual con Independiente Rivadavia, ambos con 45 puntos.

Con nueve fechas todavía por disputar en la temporada regular, el equipo de Diez buscará sumar nuevamente para mantenerse en la pelea por el liderazgo acumulado y prolongar un momento que lo tiene como uno de los principales protagonistas del fútbol argentino.

Barracas Central y Argentinos Juniors se enfrentarán desde las 19, en un duelo con realidades opuestas: el Guapo intentará cortar su caída y el Bicho defenderá su condición de líder.

argentinos Barracas Central Clausura
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