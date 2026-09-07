Torneo Promocional: Alianza y Colón se escapan sobre los escoltas Alianza le ganó como visitante a Central Rincón por 86-51, en tanto que Colón, también fuera de casa, superó a Atlético Franck por 73-40. Por Ovación 7 de septiembre 2026 · 10:59hs

Este domingo se jugó la Fecha 6 del Torneo Promocional con amplios triunfos de Alianza de Santo Tomé y Colón de Santa Fe, los punteros e invictos.

Alumni de Laguna Paiva dio la nota al doblegar a Unión y Progreso A, con lo cual los líderes sacaron más ventaja sobre sus perseguidores.

TORNEO PROMOCIONAL - FECHA 6 - DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE Alumni 60 (Marcos Chelini 14) - Unión y Progreso A 52 (Leonel Ruderman 11) Colón (SJ) 49 (Matías López 12) - Atlético Franck A 62 (Nicolás Pérez 27) Central Rincón 51 (Carlos Mendieta 14) - Alianza (ST) 86 (Gonzalo Caraffa 17) Atlético Franck B 40 (Lucas Hoffmann 15) - Colón (SF) 73 (Alan Oesquer 16) Regatas (SF) 59 (Mateo Pozzo 25) – Kimberley 67 (Lucas Widder 17) Santa Rosa 41 (Carlos Papa 12) - Unión y Progreso B 53 (Alejo Morenate 13) TABLA DE POSICIONES Alianza y Colón (SF) 12 (6-0); Unión y Progreso A, Kimberley y Atlético Franck A 10 (4-2); Regatas (SF) y Unión y Progreso B 9 (3-3); Colón (SJ) y Alumni 8 (2-4); Central Rincón y Santa Rosa 7 (1-5); Atlético Franck B 6 (0-6)