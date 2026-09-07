Uno Santa Fe | Ovación | Promocional

Torneo Promocional: Alianza y Colón se escapan sobre los escoltas

Alianza le ganó como visitante a Central Rincón por 86-51, en tanto que Colón, también fuera de casa, superó a Atlético Franck por 73-40.

Ovación

Por Ovación

7 de septiembre 2026 · 10:59hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Torneo Promocional: Alianza y Colón se escapan sobre los escoltas

Este domingo se jugó la Fecha 6 del Torneo Promocional con amplios triunfos de Alianza de Santo Tomé y Colón de Santa Fe, los punteros e invictos.

Alumni de Laguna Paiva dio la nota al doblegar a Unión y Progreso A, con lo cual los líderes sacaron más ventaja sobre sus perseguidores.

TORNEO PROMOCIONAL - FECHA 6 - DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

Alumni 60 (Marcos Chelini 14) - Unión y Progreso A 52 (Leonel Ruderman 11)

Colón (SJ) 49 (Matías López 12) - Atlético Franck A 62 (Nicolás Pérez 27)

Central Rincón 51 (Carlos Mendieta 14) - Alianza (ST) 86 (Gonzalo Caraffa 17)

Atlético Franck B 40 (Lucas Hoffmann 15) - Colón (SF) 73 (Alan Oesquer 16)

Regatas (SF) 59 (Mateo Pozzo 25) – Kimberley 67 (Lucas Widder 17)

Santa Rosa 41 (Carlos Papa 12) - Unión y Progreso B 53 (Alejo Morenate 13)

TABLA DE POSICIONES

Alianza y Colón (SF) 12 (6-0); Unión y Progreso A, Kimberley y Atlético Franck A 10 (4-2); Regatas (SF) y Unión y Progreso B 9 (3-3); Colón (SJ) y Alumni 8 (2-4); Central Rincón y Santa Rosa 7 (1-5); Atlético Franck B 6 (0-6)

Promocional Alianza Colón
Noticias relacionadas
a ocho anos del debut de scaloni: que fue de los primeros convocados a la seleccion

A ocho años del debut de Scaloni: qué fue de los primeros convocados a la Selección

suramericanos: que deportes clasifican a lima 2027 y como se obtienen las plazas

Suramericanos: qué deportes clasifican a Lima 2027 y cómo se obtienen las plazas

fin del sueno: tomas etcheverry perdio en los octavos de final del us open

Fin del sueño: Tomás Etcheverry perdió en los octavos de final del US Open

el historico record de 150 anos que llego a su fin en el us open

El histórico récord de 150 años que llegó a su fin en el US Open

Lo último

Tarragona-Ledesma, el duelo que puede marcar la noche entre Unión e Instituto

Tarragona-Ledesma, el duelo que puede marcar la noche entre Unión e Instituto

El fuerte respaldo de Alpine a Colapinto tras su frustración en Monza

El fuerte respaldo de Alpine a Colapinto tras su frustración en Monza

A ocho años del debut de Scaloni: qué fue de los primeros convocados a la Selección

A ocho años del debut de Scaloni: qué fue de los primeros convocados a la Selección

Último Momento
Tarragona-Ledesma, el duelo que puede marcar la noche entre Unión e Instituto

Tarragona-Ledesma, el duelo que puede marcar la noche entre Unión e Instituto

El fuerte respaldo de Alpine a Colapinto tras su frustración en Monza

El fuerte respaldo de Alpine a Colapinto tras su frustración en Monza

A ocho años del debut de Scaloni: qué fue de los primeros convocados a la Selección

A ocho años del debut de Scaloni: qué fue de los primeros convocados a la Selección

Suramericanos: qué deportes clasifican a Lima 2027 y cómo se obtienen las plazas

Suramericanos: qué deportes clasifican a Lima 2027 y cómo se obtienen las plazas

Incendio en Santa Rosa de Lima: la prima del hombre detenido lo defendió y habló de los conflictos de la pareja

Incendio en Santa Rosa de Lima: la prima del hombre detenido lo defendió y habló de los conflictos de la pareja

Ovación
Tarragona-Ledesma, el duelo que puede marcar la noche entre Unión e Instituto

Tarragona-Ledesma, el duelo que puede marcar la noche entre Unión e Instituto

Colón quedó quinto y ahora tendrá un duelo directo para volver a escalar

Colón quedó quinto y ahora tendrá un duelo directo para volver a escalar

Suramericanos: qué deportes clasifican a Lima 2027 y cómo se obtienen las plazas

Suramericanos: qué deportes clasifican a Lima 2027 y cómo se obtienen las plazas

Regional Federal: Cosmos empató y Colón de San Justo goleó en Esperanza

Regional Federal: Cosmos empató y Colón de San Justo goleó en Esperanza

El fuerte respaldo de Alpine a Colapinto tras su frustración en Monza

El fuerte respaldo de Alpine a Colapinto tras su frustración en Monza

Policiales
Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Barrio Ciudadela: otra vez pirómanos incendiaron un auto que estaba estacionado en la calle

Barrio Ciudadela: otra vez pirómanos incendiaron un auto que estaba estacionado en la calle

Escenario
Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus