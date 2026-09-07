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Nueva clausura de un hogar clandestino: funcionaba en una vivienda adaptada como residencia "totalmente irregular"

El establecimiento funcionaba sin habilitación comercial en Diez de Andino al 5.800 en barrio Cabaña Leiva. Durante la inspección se hallaron 11 personas alojadas e irregularidades en el manejo de residuos patológicos. Interviene el Ministerio de Salud provincial.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

7 de septiembre 2026 · 10:48hs
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La Municipalidad de Santa Fe clausuró una residencia clandestina de adultos mayores en Cabaña Leiva

La Municipalidad de Santa Fe clausuró una residencia clandestina de adultos mayores en Cabaña Leiva

La Municipalidad de Santa Fe procedió en los últimos días a la clausura preventiva de un hogar de adultos mayores que operaba de manera clandestina en un inmueble ubicado en Diez de Andino al 5800, en el barrio Cabaña Leiva.

La medida extrema se tomó tras reiteradas intimaciones e infracciones notificadas a los responsables de la propiedad para que regularicen la habilitación comercial correspondiente, trámite que nunca fue iniciado.

La Municipalidad de Santa Fe clausur&oacute; una residencia clandestina de adultos mayores en Caba&ntilde;a Leiva

La Municipalidad de Santa Fe clausuró una residencia clandestina de adultos mayores en Cabaña Leiva

Operativo

Durante el operativo dispuesto por la Dirección Ejecutiva de Control municipal, los inspectores constataron la presencia de 11 adultos mayores alojados en una vivienda adaptada sin las condiciones técnicas ni la autorización edilicia exigida. Asimismo, el acta de inspección detalló graves inconsistencias en la gestión de residuos domiciliarios y patológicos, los cuales se acopiaban sin observar la normativa de bioseguridad vigente para establecimientos de cuidados geriátricos.

LEER MÁS: Geriátrico clausurado en barrio Cabaña Leiva: qué pasará con los 11 adultos mayores que permanecen alojados

La directora ejecutiva de Control del municipio, Magalí Crespo, precisó que la clausura es de carácter comercial y no contempla el cese intempestivo del cuidado de las personas alojadas. Por tal motivo, se dio rápida intervención a la Policía de la provincia y al Ministerio de Salud de Santa Fe, organismo competente en la fiscalización sanitaria y en la evaluación del estado médico de los residentes. La funcionaria agregó que, tras el trágico precedente registrado en barrio Nuevo Horizonte, se incrementaron las denuncias vecinales mediante el sistema 0800, las cuales son canalizadas a través del Observatorio de Geriátricos.

"Se trataba de un establecimiento totalmente clandestino que funcionaba en una vivienda adaptada. La clausura municipal aplica sobre la actividad comercial y se mantendrá de forma indefinida hasta tanto no regularicen los trámites de habilitación", explicó Magalí Crespo, directora ejecutiva de Control de la Municipalidad de Santa Fe.

Esquema de fiscalización y competencias institucionales

El control sobre la operatividad de los hogares de ancianos en la capital provincial responde a un marco de doble jurisdicción:

Competencia Municipal: fiscalización de la habilitación comercial, condiciones edilicias, seguridad contra incendios y gestión de residuos patológicos e higiénicos.

Competencia Provincial (Ministerio de Salud): habilitación sanitaria, control del personal médico/enfermería y auditoría del estado de salud e integridad de los residentes.

Canales de denuncia: recepción de alertas ciudadanas a través de la línea gratuita 0800-777-5000 del municipio y posterior derivación al Observatorio de Geriátricos.

Estado de la medida: clausura preventiva por tiempo indeterminado sin posibilidad de ejercer actividad comercial dentro del ejido urbano.

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