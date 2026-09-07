Regional Federal: Cosmos empató y Colón de San Justo goleó en Esperanza

Por la 2° fecha de la Zona Litoral Sur del Regional Federal Amateur, Colón de San Justo goleó por 4 a 3 a San Lorenzo, mientras que Cosmos igualó en un gol con Juventud en la cabecera del departamento Las Colonias

El Torneo Regional Federal Amateur 2026 avanzó este fin de semana con una intensa programación correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos. La jornada dejó un triunfo y un empate para los equipos representantes de la Liga Santafesina de Fútbol. En condición de visitante, y en la cabecera del departamento Las Colonias, Cosmos FC igualó 1 a 1 frente a Juventud de Esperanza, y Colón de San Justo consiguió vencer a San Lorenzo por 4 a 3.

En el estadio Waldino Maradona, Cosmos se trajo un empate frente al muy buen equipo de Juventud de Esperanza. Fue 1 a 1 bajo el arbitraje de Lucas Gómez de Chañar Ladeado. El gol para el conjunto de Recreo fue concretado por Guillermo Gozalvez de tiro libre al ángulo, mientras que la igualdad llegó por intermedio de Luis Caballo después de una gran tapada de Tomás Perujo, la figura, para el elenco local. Fue expulsado en los santafesinos Lautaro Wedertz.

En consecuencia, las posiciones de la Zona 2 quedaron del siguiente modo: Ciclón Racing 3; Juventud de Esperanza y Cosmos FC 1. En la próxima fecha, la tercera, Ciclón Racing será anfitrión de Juventud de Esperanza, quedando libre en la oportunidad Cosmos FC. La próxima presentación de Cosmos será el próximo 20 de septiembre en cumplimiento de la cuarta fecha en condición de visitante frente a Ciclon Racing.

Por la Zona 1, Colón venció 4 a 3 a un duro San Lorenzo de Esperanza, puntero e invicto de la Liga Esperancina, y consiguió su primera victoria en el Torneo Regional Federal Amateur 2026. El Conquistador tuvo un gran primer tiempo y llegó a ponerse 3 a 0 con autoridad. En el complemento, el local reaccionó y dio pelea hasta el final, pero los Guerreros resistieron y se trajeron tres puntos enormes de Esperanza.

Si bien el resultado final muestra alguna cercanía a la paridad, la visita estuvo por momentos ganando el juego por 3 a 0 y estableciendo claras diferencias. Los goles para los conducidos por Mauricio Chiementín los goles fueron marcados por Maximiliano Osurak en dos oportunidades, Brian Minotti y Tomás Baroni. Con este triunfo, Colón suma 4 puntos en sus primeros dos partidos y tendrá fecha libre en la tercera jornada de la Zona 1.

Juventud de Esperanza fue un duro rival para los santafesinos en el estadio Waldino Maradona.

Para el conjunto de Esperanza los goles llegaron por intermedio de Juan Manuel Gallego de penal en el comienzo del segundo tiempo, pisando los diez del complemento llegó el tercer gol, el sexto del partido, Matías González, la figura del Santo, de tiro libre. A los 30 minutos vio la tarjeta roja Nicolás Trode en el anfitrión. Casi en el epílogo del cotejo, Tomás Fontanellaz, con un remate de larga distancia. En una tarde gélida y cargada de emociones, hubo una atajada impresionante, mano a mano, de Ricardo Francezón a Pérez Miotti.

Ahora a Colón de San Justo le toca cambiar el chip. Entre semana, el Conquistador enfrentará a Cosmos por la fecha 4 del Torneo Clausura Lautaro Fagioli de la Liga Santafesina, en una jornada adelantada debido a la realización del Certamen Argentino de Doma y Folklore. Por el Regional, los Guerreros tendrán fecha libre y luego llegará otra batalla grande: visita a Sanjustino por la Fecha 4. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Colón de San Justo 4; Sanjustino 1, San Lorenzo de Esperanza 0. En la tercera fecha, Sanjustino recibirá en barrio Mataderos a San Lorenzo de Esperanza.

Resultados Litoral Sur fecha 2

San Lorenzo de Esperanza 3- Colón de San Justo 4

Juventud de Esperanza 1- Cosmos FC 1

Puerto San Martín 0- Atlético San Jorge 2

Los Andes Alcorta 2- Sportivo Rivadavia 0

Belgrano de Paraná 0- Atlético Paraná 1

Comunicaciones de Concordia 1- Libertad 0

Social Achirense 2- Atlético Sauce de Colón 1

Parque Sur de Concepción del Uruguay 1- Juventu Unida de Gualeguaychú 2