Santa Fe disfrutó de cuatro jornadas con el Mundial Juvenil de aguas abiertas

En el lago del Parque del Sur con la prueba de relevos se bajó el telón de la competencia que contó con la organización de la Federación Santafesina de Natación

Con notable éxito y una impecable organización se disputó durante cuatro jornadas el Mundial Juvenil de aguas abiertas en el Lago del Parque del Sur. El certamen reunió a 273 atletas de 39 países, marcando un récord de participación para la historia del campeonato y consolidando a la Argentina como anfitriona de una de las principales competencias internacionales de la natación juvenil e impulsando el turismo en la región.

El Mundial se realizó en la antesala de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre. En la última jornada fue el turno de los relevos mixtos de 4 x 1500 metros, mientras que en la tercera fue el turno del Knockout Sprint de 3 kilómetros. Previamente llegaron los 10 kilómetros, los 5 kilómetros para las categorías de 14-15 años, y 7.5 kilómetros para 16-17 años.

Fueron cuatro días de competencia, con casi 300 atletas. Fue un test evento que abrió una puerta muy grande de cara los Juegos Suramericanos. La realización del Mundial Juvenil es fruto del trabajo conjunto entre organismos deportivos nacionales, el Gobierno de Santa Fe, la Federación Santafesina de Natación y la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos.

Histórico Mundial de aguas abiertas en Santa Fe

"La verdad que muy contenta por toda la organización del Mundial. Fue todo de primer nivel. Y a nivel equipo estamos felices porque superamos las expectativas, la mayoría de los chicos disputaba su primer mundial y pudieron estar a la altura siendo todos Top20. Viene el Sudamericano en 2027 y Argentina en todas las pruebas de 5 a 10 kilómetros estuvo muy bien respecto a ellos, eso nos da muy buenas perspectivas", comentó la nadadora argentina Sofia Garcés.

El gran resultado argentino fue la medalla de bronce de Sofía Ovalles en los 5 kilómetros femeninos de la categoría 14-15 años. La sanjuanina, de 14 años completó la prueba en 1h00m37s, detrás de las rusas Kira Guseva y Anastasiia Siniakova. Su podio significó la segunda medalla argentina en la historia de los Mundiales de Aguas Abiertas, después del bronce conseguido por Gabriel Chaillou en 1991.

Sofía Garcés de Unión de Santa Fe fue una de las protagonistas en el lago del Parque del Sur.

La delegación nacional también tuvo actuaciones destacadas en las pruebas masculinas. Mateo Mayer, de Córdoba, finalizó sexto en los 7,5 kilómetros de la categoría 16-17 años, mientras que Valentino Cheruse terminó 14.º en los 5 kilómetros masculinos. En la competencia femenina de 7,5 kilómetros, Victoria Nestares ocupó el 14.º puesto.

Estos resultados, junto con el bronce de Ovalles, marcaron una participación argentina competitiva ante algunas de las principales promesas mundiales de la disciplina. También se destacó Tomás Jouglard, que finalizó 18° en los 10 kilómetros, una de las pruebas más exigentes, entre más de 40 nadadores de la élite mundial.

El DTN de la selección argentina, Adrián Tur, manifestó su "alegría por tener el Mundial en Santa Fe" y consideró que "se superaron las expectativas a nivel deportivo". "Apuntamos a sumar más nadadores de aguas abiertas en todo el país, es un trabajo a largo plazo. Hay nadadores como Sofía Garcés que se vino a vivir desde Paraná con 16 años o Tomas Jouglard a los 17 desde Neuquén. Es valorable la apuesta también de sus familiares, buscan superarse y empiezan de a poco a ver los frutos".

Y agregó que la medalla de Ovalles “fue una hermosa sorpresa”. “Teníamos la expectativa de tener a la mayoría de nuestros chicos en Top20 o Top15, pero a la vez en categorías sub15 no teníamos referencias de los rivales. Bienvenido ese hermoso batacazo que nos regaló”, comentó. El cuerpo técnico lo completaron Cristhian Primón, Diego Garbarino, Roberto Del Podio y el delegado Germán Calvelo.

La delegación nacional volvió a ganar una medalla mundialista luego de 35 años en Santa Fe.

Una ciudad con capacidad de organización

El cierre del campeonato dejó además un balance positivo para Santa Fe y para el deporte argentino. La competencia funcionó como test event de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre, y permitió poner a prueba la infraestructura y la organización del Parque del Sur. Para Argentina, el Mundial representó una oportunidad de crecimiento para las aguas abiertas, de proyección para sus jóvenes talentos y de consolidación de su capacidad para recibir grandes eventos deportivos internacionales.

Por su parte, la presidenta de la Federación Santafesina de Natación, Yanina Primón; remarcó que "el evento fue un éxito a nivel deportivo y turístico: se colmó la capacidad hotelera de la ciudad con el Mundial". "Toda la sociedad recibió con alegría este torneo, tuvimos gran cantidad de voluntarios y a nosotros como dirigentes deportivos nos da orgullo llevar adelante estos eventos en nuestro país", reflexionó.

Todo el cuerpo técnico de la selección de Argentina que compitió en el evento de World Aquatics.

Resultados Selección Argentina en Santa Fe

-Tomás Jouglard (Unión de Santa Fe): 18° en los 10 km (18-19 años) con 1h52m26s.

-Sofía Garcés (Unión de Santa Fe): 15° en los 10 km (18-19 años), con 2h02m34s.

-Mateo Mayer: 6° en los 7,5 km (16-17 años) con 1h23m34s.

-Thiago Pizzini Paz: 11° en los 7,5 km (16-17 años) con 1h24m06s.

-Victoria Nestares: 14° en los 7,5 km (16-17 años) con 1h33m22s.

-Sofía Ovalles: medalla de bronce mundial: en los 5 km (14-15 años) con 1h00m37s. Una medalla histórica para Argentina, Sofi fue la primera argentina en conseguir una medalla en un Mundial Junior de Aguas Abiertas.

-Martina Delpodio: 14° en los 5 km (14-15 años) con 1h03m17s.

-Valentino Cheruse: 14° en los 5 km (14-15 años) con 59m32s.

-Lautaro Milton: 18° en los 5 km (14-15 años) con 59m43s.

-Felipe García: Participó en los relevos mixtos.

-Knockout Sprint (3km): Tomás Jouglard, Thiago Pizzini Paz (clasificado a semifinales), Sofía Garcés y Victoria Nestares.

-Relevos Mixtos (4x1500):

14-16 años: 7°, Martina Delpodio, Mateo Mayer, Sofía Ovalles y Thiago Pizzini Paz.

14-19 años: 10°, Sofía Garcés, Felipe García, Tomás Jouglard, Victoria Nestares.

-Cuerpo técnico: Adrián Tur, Cristhian Primón, Germán Calvelo y Diego Garbarino.