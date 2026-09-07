La Copa Santa Fe que organiza la Unión Santafesina registró el triunfo de CRAI en Cabaña Leiva ante La Salle Jobson lo que le permitió quedarse con la punta del torneo aprovechando que Universitario quedó libre

CRAI consiguió vencer a La Salle Jobson en Cabaña Leiva por la Copa Santa Fe.

Como consecuencia de que hubo ventana en el Regional del Litoral, en los diferentes escenarios de la zona se disputó la séptima fecha de la Copa Santa Fe de rugby masculino que cuenta con la organización de la Unión Santafesina y el respaldo del gobierno provincial por intermedio de la Lotería de Santa Fe. Aprovechando que Universitario de Santa Fe tuvo fecha de descanso, CRAI se impuso con claridad ante La Salle Jobson en Cabaña Leiva y consiguió quedarse con la cima de la tabla de posiciones.

En Primera División de la Copa Santa Fe de rugby, a la vera de la ruta nacional 34, en el sur del departamento Castellanos, Santa Fe Rugby Club consiguió vencer a Brown de San Vicente por 22 a 15 bajo el arbitraje de Nicolás Barraza, mientras que en Cabaña Leiva, CRAI derrotó con claridad a La Salle Jobson por 52 a 22 bajo el referato de Fernando De Feo.

En la ciudad de Santo Tomé, Cha Roga venció a Querandí RC por 48 a 19 con el arbitraje de Joaquín Zapata, y en la ciudad cabecera del departamento Castellanos, CRAR de Rafaela se impuso ajustadamente a Alma Juniors de Esperanza por 32 a 27 bajo el control de Mateo Ciaccio. Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAI 26; Universitario 24, CRAR de Rafaela 21, Alma Juniors de Esperanza 20, Santa Fe Rugby y Brown de San Vicente 17, La Salle Jobson 14; Cha Roga Club 6, Querandí RC 1.

En cuanto a la división reserva, en la ciudad de Rafaela, Alma Juniors le ganó al Círculo Rafaelino de Rugby 24 a 27, mientras que en la ciudad de Santo Tomé con el control de Carlos Recce, Cha Roga Club doblegó a Querandí RC por 69 a 5.

En el predio de Cabaña Leiva, CRAI consiguió imponerse a La Salle Jobson por un expresivo 56 a 10 con el arbitraje de Bruno Martino, y en el departamento Castellanos, Santa Fe Rugby le ganó a Brown de San Vicente por 87 a 12 con el control de Rodrigo Grenón. La tabla de posiciones se encuentra así: Santa Fe Rugby 24, Universitario de Santa Fe 20, Alma Juniors de Esperanza y Cha Roga Club 15, La Salle Jobson 13, Brown de San Vicente 5, Querandí RC 2.

En el sur del departamento Castellanos, Santa Fe Rugby se impuso a Brown de San Vicente.

Síntesis

La Salle Jobson 22- CRAI 52

La Salle Jobson: Anrés Ríos, Enzo Baccega, Tomás Rudi, Lorenzo Duarte, Lautaro Alessio, Santiago Miretti, Lautaro Salcedo, Juan Ignacio Grosso, Santiago Novelli, Francisco De Marco, Emanuel Piris, Bautista Bressan, Guido Micocci, Agustín Kohilbrener, Tomás Marconi. Entrenador: Leonardo Cipriani. Luego ingresaron: Pedro Meneghetti, Diego Ojeda, Alejandro Benítez, Walter Chiarinoti, Santiago Sbodio, Ángel Díaz, Tomás Gilabert y Eliezer Pizarro.

CRAI: Elio Gariboldi, Enzo Abraham, Ramiro Ibañez, Blas Michelini, Augusto Chemes, Emanuel Piermarini, José Zalazar e Ignacio Perona; Franco Pierangelli y Francisco Alberto; Bautista Lattanzi, Ramiro Del Sastre, Mariano Torres, Santino Zampedri y Ángel Cassanello. Entrenador: Carlos Martín Matozzo. Luego ingresaron: Ayala, Russi, Juan Martín Mufarrege, Tomás Ureta Cortés, Bautista Baialardo, Tomás Funes e Ignacio Rossi.

Primer tiempo: 7´ try Emanuel Piermarini, 16´ try Lattanzi convertido por Alberto, 22´ penal Guido Micocci, 30´ try Elio Gariboldi, 38´ try Grosso convertido por De Marco, 39´ try Santiago Miretti.

Segundo tiempo: 11´ try penal, 15´ try Ángel Cassanello convertido por Alberto, 17´ try Zampedri convertido por Alberto, 20´ try Diego Ojeda convertido por Guido Micocci, 34´try y conversión de Bautista Bailardo, 39´ try Lattanzi convertido por Baialardo.

Amarillas: Lautaro Alesso y Eliezer Pizarro (LS); Augusto Chemes (CRAI).

Referee: Fernando De Feo (USR).

Cancha: La Salle Jobson.