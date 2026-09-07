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Torneo Oficial A2: se adelanta la programación de la Fecha 7

Como consecuencia de la disputa del Súper 8, la ASB programó la fecha 7 del Oficial A2 de manera completa para este miércoles. Todos los partidos.

Ovación

Por Ovación

7 de septiembre 2026 · 11:11hs
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Torneo Oficial A2: se adelanta la programación de la Fecha 7

En virtud de la disputa del Torneo Súper 8, la ASB programó para este miércoles 9 de septiembre, de manera completa, el capítulo 7 del Oficial A2.

Sobresale en la programación el duelo entre los dos invictos: Regatas (SF) recibirá a Alumni de Laguna Paiva.

TORNEO OFICIAL A2 – FECHA 7

Miércoles 9 de septiembre

21.30 Santa Rosa vs. Macabi

21.30 UNL vs. Almagro B

21.30 Regatas (SF) vs. Alumni

21.30 CUST B vs. Regatas Coronda

21.30 Kimberley vs. Centenario

Libre: Argentino (SC)

TABLA DE POSICIONES

Regatas Coronda 11 (5-1); Regatas (SF) y Alumni 10 (5-0); Santa Rosa 10 (4-2); Centenario 9 (3-3); Macabi y Kimberley 8 (3-2); UNL y Argentino 7 (1-5); CUST B y Almagro B 5 (0-5)

Torneo Oficial Super 8 ASB
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