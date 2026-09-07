En virtud de la disputa del Torneo Súper 8, la ASB programó para este miércoles 9 de septiembre, de manera completa, el capítulo 7 del Oficial A2.
Torneo Oficial A2: se adelanta la programación de la Fecha 7
Como consecuencia de la disputa del Súper 8, la ASB programó la fecha 7 del Oficial A2 de manera completa para este miércoles. Todos los partidos.
Por Ovación
7 de septiembre 2026 · 11:11hs
Sobresale en la programación el duelo entre los dos invictos: Regatas (SF) recibirá a Alumni de Laguna Paiva.
TORNEO OFICIAL A2 – FECHA 7
Miércoles 9 de septiembre
21.30 Santa Rosa vs. Macabi
21.30 UNL vs. Almagro B
21.30 Regatas (SF) vs. Alumni
21.30 CUST B vs. Regatas Coronda
21.30 Kimberley vs. Centenario
Libre: Argentino (SC)
TABLA DE POSICIONES
Regatas Coronda 11 (5-1); Regatas (SF) y Alumni 10 (5-0); Santa Rosa 10 (4-2); Centenario 9 (3-3); Macabi y Kimberley 8 (3-2); UNL y Argentino 7 (1-5); CUST B y Almagro B 5 (0-5)