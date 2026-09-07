Lucía Masneri, secretaria provincial de Asuntos Penales, sostuvo que la puesta en funcionamiento del nuevo penal implica un cambio en las condiciones de alojamiento de los internos. Hizo referencia a que elementos que antes podían estar disponibles en comisarías ya no tendrán el mismo lugar dentro del régimen penitenciario. Advirtió que se terminaron las "comodidades" para los presos y que "no vamos a ceder ante presiones".

Tensión en la cárcel de Recreo: Provincia atribuyó las protestas a la adaptación a un régimen penitenciario más duro

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La puesta en funcionamiento de la nueva Unidad Penitenciaria de Recreo generó durante el fin de semana momentos de tensión frente al establecimiento, luego de que familiares de internos trasladados desde comisarías se concentraran sobre calle Alberdi para reclamar por distintas situaciones vinculadas con las condiciones de alojamiento.

Las manifestaciones comenzaron el sábado, con un grupo reducido de personas, y continuaron el domingo con una convocatoria mayor, de alrededor de 40 a 50 familiares , en su mayoría mujeres.

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Los reclamos estuvieron vinculados, entre otras cuestiones, con el acceso al agua, el funcionamiento de las cloacas y el ingreso de determinados elementos al establecimiento. La situación generó preocupación entre los vecinos de Recreo, una ciudad que durante los últimos años manifestó en distintas oportunidades su rechazo a la instalación de una cárcel en la zona.

Ante este escenario, Lucía Masneri, secretaria provincial de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, habló con Power Max 104.5 Recreo y llevó tranquilidad a la comunidad.

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La respuesta de la Provincia por las protestas frente a la cárcel

Masneri sostuvo que las situaciones registradas durante el fin de semana están vinculadas con el proceso de adaptación a un nuevo régimen penitenciario, con reglas de alojamiento más estrictas y mayores controles. "Esto es una situación lamentablemente un poco normal cuando uno empieza a cambiar las reglas y, por supuesto, esto significa establecer reglas más duras de alojamiento", explicó la funcionaria.

En ese sentido, remarcó que uno de los objetivos centrales de la política de seguridad provincial es sacar a los presos de las comisarías y trasladarlos a establecimientos penitenciarios preparados para alojarlos.

La secretaria de Asuntos Penales planteó que mantener personas privadas de la libertad en dependencias policiales implica una sobrecarga para las fuerzas de seguridad. "No hay manera de sostener un plan de seguridad provincial con presos en comisarías como una sobrecarga crónica del sistema de seguridad", afirmó.

Masneri también sostuvo que la nueva cárcel cuenta con mayores medidas de seguridad y que el cambio de régimen implica terminar con determinadas comodidades que algunos internos podían tener cuando permanecían detenidos en comisarías.

Advirtieron que habrá sanciones y traslados

Consultada sobre la posibilidad de que las manifestaciones de familiares vuelvan a repetirse, la funcionaria aseguró que el Servicio Penitenciario y la Policía de Santa Fe intervinieron durante el fin de semana para evitar que la situación afectara a la localidad.

Además, confirmó que están previstas sanciones y traslados tanto para familiares que incumplan las normas como para internos que eventualmente favorezcan desde el interior del penal situaciones que alteren el orden. "Se prevén sanciones, tanto para estas personas que están en definitiva incumpliendo la normativa como para los internos que puedan desde adentro estar favoreciendo esta situación", señaló.

Masneri interpretó las protestas como intentos de presionar para modificar las nuevas condiciones de alojamiento y sostuvo que el objetivo de la Provincia es mantener el esquema de seguridad previsto.

Cómo se enteraron los familiares de lo que ocurre dentro de la cárcel

Uno de los interrogantes planteados durante las manifestaciones estuvo relacionado con la manera en que los familiares recibían información sobre lo que supuestamente ocurría dentro del establecimiento.

Ante la consulta sobre la existencia de celulares dentro de la cárcel, Masneri explicó que, según la información que pudieron reconstruir, parte de los datos habría sido transmitida por internos que posteriormente recuperaron su libertad. "Encontramos un grupo de internos que habían salido en libertad y que, por tanto, habían llevado la información afuera", explicó.

La funcionaria remarcó que los teléfonos celulares están prohibidos en las cárceles de Santa Fe y que se realizan controles para impedir su ingreso.

La Provincia negó problemas con el agua y las cloacas

Entre los principales reclamos formulados por familiares aparecieron supuestos problemas con el abastecimiento de agua y el sistema cloacal de la nueva cárcel de Recreo. Masneri negó que existan inconvenientes de esas características y calificó esas versiones como intentos de generar desestabilización dentro del establecimiento.

"La cloaca funciona porque es la misma cloaca de Recreo. Si no le funciona a la cárcel, no le funciona en la comunidad", sostuvo.

En relación con el agua, consideró que sería imposible que unas 500 personas permanecieran varios días sin suministro sin que se produjera un grave problema sanitario. "Esto es imposible, son intenciones de desestabilizar el orden legal exclusivamente", afirmó.

Celulares, televisores y elementos prohibidos

Otro de los puntos que generó reclamos fue la posibilidad de ingresar televisores y otros objetos personales para los internos. La secretaria de Asuntos Penales explicó que el nuevo régimen penitenciario no contempla que las celdas sean equipadas con elementos que permitan convertirlas en una suerte de vivienda. "Los televisores en el contexto de beneficio propio adentro de una celda para intentar armar un monoambiente (...) no va a seguir, no va a pasar", afirmó.

Además, reveló que durante los controles se detectaron intentos de ingresar celulares ocultos dentro de distintos elementos. Uno de los casos mencionados por Masneri fue el de unas muletas que debieron ser reemplazadas luego de que se encontraran teléfonos escondidos en su interior.

"Todo esto se está requisando, volviendo a requisar y volviendo a requisar hasta determinar qué objetos, dónde van a estar y si realmente son necesarios que estén", explicó.

Comunicación permanente con el intendente de Recreo

Respecto de la preocupación de las autoridades locales, Masneri aseguró que existe comunicación permanente con el intendente de Recreo, Omar Colombo.

La funcionaria indicó que, si bien no había hablado directamente con el mandatario durante la jornada de la entrevista, los canales institucionales se mantienen abiertos para trabajar en conjunto. "Nos estamos en permanente comunicación institucional", afirmó.

Desde la Provincia remarcaron que el objetivo es que la puesta en funcionamiento de la Unidad Penitenciaria de Recreo no genere inconvenientes para los vecinos y que el establecimiento forme parte del esquema de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro.