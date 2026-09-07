Colón quedó quinto y ahora tendrá un duelo directo para volver a escalar

Colón perdió ante Morón y quedó a nueve puntos del líder Ferro. Deportivo Madryn y Godoy Cruz también lo superaron en la tabla.

La derrota ante Deportivo Morón no solo significó un golpe para Colón en la fecha 28 de la Primera Nacional, sino también un retroceso en la tabla. El Sabalero quedó quinto en la Zona A, con 45 puntos, mientras que el Gallito se consolidó como escolta de Ferro, que continúa liderando.

Ferro igualó 0-0 ante Mitre de Santiago del Estero y llegó a 54 unidades. Morón, por su parte, alcanzó los 52 y quedó apenas a dos del puntero. Colón quedó a nueve puntos del líder y a siete del escolta.

Deportivo Madryn y Godoy Cruz aprovecharon la derrota de Colón

La jornada tampoco favoreció al Sabalero por los resultados de otros protagonistas. Deportivo Madryn derrotó 3-1 a Ciudad de Bolívar y llegó a 46 puntos, mientras que Godoy Cruz venció 2-1 a San Miguel y también alcanzó esa línea.

Así, ambos equipos desplazaron a Colón del tercer lugar. Además, Almirante Brown empató 0-0 con Central Norte y quedó con los mismos 45 puntos que el conjunto santafesino, aunque con peor diferencia de gol.

UNO Santa Fe | José Busiemi

La tabla quedó encabezada por Ferro (54), Morón (52), Madryn (46), Godoy Cruz (46), Colón (45) y Almirante Brown (45).

Un duelo directo en Mendoza para Colón

Colón tendrá ahora un compromiso de enorme importancia. Por la fecha 29, visitará a Godoy Cruz el domingo 13 de septiembre, desde las 18, en Mendoza.

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Será un enfrentamiento directo entre dos equipos separados apenas por un punto. El Sabalero buscará recuperarse de la caída ante Morón y volver a meterse entre los cuatro primeros de la Zona A.

Primera Nacional Fecha 29

Zona A

Sábado 12 de septiembre

15:30 All Boys - San Telmo

16:00 Ciudad Bolívar - Central Norte

Domingo 13 de septiembre

15:00 Los Andes - San Miguel

15:30 Estudiantes - Acassuso

15:30 Almirante Brown - Ferrocarril Oeste

16:00 Mitre SGO - Chaco For Ever

17:00 Racing CBA - Deportivo Morón

18:00 Godoy Cruz - Colón

Lunes 14 de septiembre

15:30 Defensores de Belgrano - Deportivo Madryn