Uno Santa Fe | Colón

Colón quedó quinto y ahora tendrá un duelo directo para volver a escalar

Colón perdió ante Morón y quedó a nueve puntos del líder Ferro. Deportivo Madryn y Godoy Cruz también lo superaron en la tabla.

Ovación

Por Ovación

7 de septiembre 2026 · 09:45hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón quedó quinto y ahora tendrá un duelo directo para volver a escalar

UNO Santa Fe | José Busiemi

La derrota ante Deportivo Morón no solo significó un golpe para Colón en la fecha 28 de la Primera Nacional, sino también un retroceso en la tabla. El Sabalero quedó quinto en la Zona A, con 45 puntos, mientras que el Gallito se consolidó como escolta de Ferro, que continúa liderando.

LEER MÁS: La gran cuenta pendiente de Colón: los mano a mano ante los rivales directos

Ferro igualó 0-0 ante Mitre de Santiago del Estero y llegó a 54 unidades. Morón, por su parte, alcanzó los 52 y quedó apenas a dos del puntero. Colón quedó a nueve puntos del líder y a siete del escolta.

Deportivo Madryn y Godoy Cruz aprovecharon la derrota de Colón

La jornada tampoco favoreció al Sabalero por los resultados de otros protagonistas. Deportivo Madryn derrotó 3-1 a Ciudad de Bolívar y llegó a 46 puntos, mientras que Godoy Cruz venció 2-1 a San Miguel y también alcanzó esa línea.

Así, ambos equipos desplazaron a Colón del tercer lugar. Además, Almirante Brown empató 0-0 con Central Norte y quedó con los mismos 45 puntos que el conjunto santafesino, aunque con peor diferencia de gol.

La tabla quedó encabezada por Ferro (54), Morón (52), Madryn (46), Godoy Cruz (46), Colón (45) y Almirante Brown (45).

Un duelo directo en Mendoza para Colón

Colón tendrá ahora un compromiso de enorme importancia. Por la fecha 29, visitará a Godoy Cruz el domingo 13 de septiembre, desde las 18, en Mendoza.

LEER MÁS: Domingo negro para Colón: la caída ante Morón le costó caro en la tabla

Será un enfrentamiento directo entre dos equipos separados apenas por un punto. El Sabalero buscará recuperarse de la caída ante Morón y volver a meterse entre los cuatro primeros de la Zona A.

Primera Nacional Fecha 29

Zona A

Sábado 12 de septiembre

15:30 All Boys - San Telmo

16:00 Ciudad Bolívar - Central Norte

Domingo 13 de septiembre

15:00 Los Andes - San Miguel

15:30 Estudiantes - Acassuso

15:30 Almirante Brown - Ferrocarril Oeste

16:00 Mitre SGO - Chaco For Ever

17:00 Racing CBA - Deportivo Morón

18:00 Godoy Cruz - Colón

Lunes 14 de septiembre

15:30 Defensores de Belgrano - Deportivo Madryn

Colón Morón
Noticias relacionadas
torneo promocional: alianza y colon se escapan sobre los escoltas

Torneo Promocional: Alianza y Colón se escapan sobre los escoltas

colon arranco la semana con varias alarmas tras la derrota ante moron

Colón arrancó la semana con varias alarmas tras la derrota ante Morón

domingo negro para colon: la caida ante moron le costo caro en la tabla

Domingo negro para Colón: la caída ante Morón le costó caro en la tabla

preocupacion en colon: lago y lertora terminaron con molestias ante moron

Preocupación en Colón: Lago y Lértora terminaron con molestias ante Morón

Lo último

Colón, sin reacción: la falencia que lo aleja de la pelea grande

Colón, sin reacción: la falencia que lo aleja de la pelea grande

Tarragona-Ledesma, el duelo que puede marcar la noche entre Unión e Instituto

Tarragona-Ledesma, el duelo que puede marcar la noche entre Unión e Instituto

El fuerte respaldo de Alpine a Colapinto tras su frustración en Monza

El fuerte respaldo de Alpine a Colapinto tras su frustración en Monza

Último Momento
Colón, sin reacción: la falencia que lo aleja de la pelea grande

Colón, sin reacción: la falencia que lo aleja de la pelea grande

Tarragona-Ledesma, el duelo que puede marcar la noche entre Unión e Instituto

Tarragona-Ledesma, el duelo que puede marcar la noche entre Unión e Instituto

El fuerte respaldo de Alpine a Colapinto tras su frustración en Monza

El fuerte respaldo de Alpine a Colapinto tras su frustración en Monza

A ocho años del debut de Scaloni: qué fue de los primeros convocados a la Selección

A ocho años del debut de Scaloni: qué fue de los primeros convocados a la Selección

Suramericanos: qué deportes clasifican a Lima 2027 y cómo se obtienen las plazas

Suramericanos: qué deportes clasifican a Lima 2027 y cómo se obtienen las plazas

Ovación
Tarragona-Ledesma, el duelo que puede marcar la noche entre Unión e Instituto

Tarragona-Ledesma, el duelo que puede marcar la noche entre Unión e Instituto

Colón quedó quinto y ahora tendrá un duelo directo para volver a escalar

Colón quedó quinto y ahora tendrá un duelo directo para volver a escalar

Suramericanos: qué deportes clasifican a Lima 2027 y cómo se obtienen las plazas

Suramericanos: qué deportes clasifican a Lima 2027 y cómo se obtienen las plazas

Regional Federal: Cosmos empató y Colón de San Justo goleó en Esperanza

Regional Federal: Cosmos empató y Colón de San Justo goleó en Esperanza

El fuerte respaldo de Alpine a Colapinto tras su frustración en Monza

El fuerte respaldo de Alpine a Colapinto tras su frustración en Monza

Policiales
Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Barrio Ciudadela: otra vez pirómanos incendiaron un auto que estaba estacionado en la calle

Barrio Ciudadela: otra vez pirómanos incendiaron un auto que estaba estacionado en la calle

Escenario
Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus