Argentinos Juniors sumó su quinto refuerzo

El defensor Marcos Angeleri, de último paso por Nacional, de Uruguay, se convirtió este martes en el quinto refuerzo de Argentinos Juniors de cara a la próxima Superliga.

El jugador, de 36 años, llega al equipo dirigido por Diego Dabove con el pase libre y arregló un contrato hasta junio del año que viene, según informó el club de La Paternal.

Angeleri, ex Estudiantes de La Plata y San Lorenzo, jugó el último año en Nacional de Montevideo, donde en el primer semestre de 2019 no tuvo mucha continuidad, ya que disputó solo once encuentros (un gol) entre torneo local, Copa Libertadores y Supercopa de Uruguay.

El defensor, que puede jugar de central o lateral, se suma a las llegadas de Santiago Silva (Gimnasia y Esgrima La Plata), Nicolás Silva (Banfield), Victorio Ramis y Diego Sosa (ambos de Godoy Cruz de Mendoza).

Angeleri no podrá disputar la Copa Sudamericana con Argentinos Juniors ya que jugó tres partidos de la Copa Libertadores con Nacional.