Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

La Fifa confirmó los horarios de las presentaciones de Argentina en la primera fase del Mundial de Estados Unidos México y Canadá. Los fans ya gestionan la Visa

7 de diciembre 2025 · 13:23hs
Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

El Estadio de Dallas donde jugará Argentina es un asombroso ejemplo de arquitectura

El Estadio de Dallas donde jugará Argentina es un asombroso ejemplo de arquitectura, que ofrece una experiencia "única en la vida" al visitante, tanto para eventos deportivos como musicales. Allí jugará Argentina.

La selección Argentina ya tiene confirmado el itinerario de la primera fase del Mundial de 2026, donde buscará retener el cinturón de campeón de la mano del rosarino Lionel Messi. Desde ahora los hinchas podrán comenzar a planificar el viaje para ver a la Scaloneta en su afán de ir por la doble corana ecuménica. A preparar la Visa.

Argentina, que a la vez irá en busca de su cuarta estrella tras los títulos de 1978 de local, 1986 en México y Qatar 2022, tiene definido el GPS de la primera fase. La albiceleste integra el grupo J y debutará el 16 de junio, a las 22 ante Argelia, en Kansas City.

Luego, el 22 de junio, a las 14, la Scaloneta chocará con Austria en Dallas. Y cerrará la fase de grupos ante Jordania, el 27 de junio, a las 23, otra vez Dallas.

De esta manera Argentina tuvo un sorteo amigable el viernes y este sábado se confirmaron los horarios de los partidos.

Detalles del estadio de Dallas

  • Nombre: Estadio de Dallas

  • Ubicación: Arlington, Texas, Estados Unidos

  • Capacidad: 94,000

  • Inaugurado: 2009

Detalles del estadio Kansas

Kansas
El estadio de Kansas City está certificado por Guinness World Records como el recinto deportivo al aire libre más ruidoso del mundo y ha albergado un récord de cinco campeonatos de conferencia de la NFL consecutivos.

El estadio de Kansas City está certificado por Guinness World Records como el recinto deportivo al aire libre más ruidoso del mundo y ha albergado un récord de cinco campeonatos de conferencia de la NFL consecutivos.

  • Nombre: Estadio de Kansas City

  • Ubicación: Kansas City, Missouri, Estados Unidos

  • Capacidad: 73,000

  • Inauguración: 1972

Los rivales de Argentina en los Mundiales

Argentina7
Lionel Scaloni participó del sorteo del Mundial de 2026.

Lionel Scaloni participó del sorteo del Mundial de 2026.

Austria jugará su novelo Mundial y tiene en su historia haber sido cuarta en Italia 1934 y tercera en Suiza 1954. Mientras que para Argelia será su quinta Copa del Mundo y donde hizo más recorrido fue hasta los octavos de final de Brasil en 2014. Por su parte, Jordania es debutante en el torneo más trascendente del planeta.

En tanto, de pasar de fase los dirigidos por Lionel Scaloni podrían tener un complicado cruce en los 16avos de final, ya que en caso de que se cumpla la lógica y avancen como primeros, se enfrentarán con el segundo del grupo H, que cuenta con la presencia de España y Uruguay (completan esa zona Cabo Verde y Arabia Saudita). La Celeste es dirigida por el rosarino Marcelo Bielsa.

Argentina visa Mundial Mundial 2026 Fifa
Noticias relacionadas
El Estadio de Dallas donde jugará Argentina es un asombroso ejemplo de arquitectura, que ofrece una experiencia única en la vida al visitante, tanto para eventos deportivos como musicales. Allí jugará Argentina.

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

la argentina atada a trump

La Argentina atada a Trump

Sebastián Beccacece, presente en el sorteo del Mundial 2026 y toda la fe en Ecuador. Un DT de Argentina para el mundo.

Argentina y el fútbol rosarino, el semillero de entrenadores para el Mundial 2026

Jordania combina arquitectura del Imperio Romano con edificios de la cultura musulmana

Rico en naturaleza: qué se sabe de Jordania, rival de Argentina en el mundial de fútbol 2026

Lo último

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Colapinto se descargó tras un año complicado en Alpine: Gracias a Dios ya terminó este año

Colapinto se descargó tras un año complicado en Alpine: "Gracias a Dios ya terminó este año"

La lista de todos los campeones de la Fórmula 1 a la que se sumó Lando Norris

La lista de todos los campeones de la Fórmula 1 a la que se sumó Lando Norris

Último Momento
Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Colapinto se descargó tras un año complicado en Alpine: Gracias a Dios ya terminó este año

Colapinto se descargó tras un año complicado en Alpine: "Gracias a Dios ya terminó este año"

La lista de todos los campeones de la Fórmula 1 a la que se sumó Lando Norris

La lista de todos los campeones de la Fórmula 1 a la que se sumó Lando Norris

La delicada situación del transporte en Santa Fe reabre el debate por el costo y la calidad del servicio

La delicada situación del transporte en Santa Fe reabre el debate por el costo y la calidad del servicio

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Ovación
Villarruel: Se contactaron conmigo de Colón, pero necesitaba tener la revancha en Morón

Villarruel: "Se contactaron conmigo de Colón, pero necesitaba tener la revancha en Morón"

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Colapinto se descargó tras un año complicado en Alpine: Gracias a Dios ya terminó este año

Colapinto se descargó tras un año complicado en Alpine: "Gracias a Dios ya terminó este año"

Colapinto se despidió de la temporada de la F1 con un último puesto en Abu Dhabi

Colapinto se despidió de la temporada de la F1 con un último puesto en Abu Dhabi

La lista de todos los campeones de la Fórmula 1 a la que se sumó Lando Norris

La lista de todos los campeones de la Fórmula 1 a la que se sumó Lando Norris

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"