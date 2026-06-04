El juez José Luis García Troiano dictó la medida cautelar por el violento ataque. La fiscal María Laura Urquiza demostró que el agente de Infantería salvó su vida de milagro gracias al chaleco antibalas.

Quedó en prisión preventiva el joven que intentó matar a balazos a un policía en barrio San Lorenzo

Quedó en prisión preventiva este jueves un hombre de 25 años, cuyas iniciales son F.E.B., al que se investiga por haber intentado matar con un arma de fuego a un policía en la ciudad de Santa Fe, en barrio San Lorenzo.

A su vez, un hombre de 27 años e iniciales M.N.N. que está imputado en el marco del mismo legajo también fue privado de su libertad como medida cautelar.

Las preventivas fueron dispuestas por el juez José Luis García Troiano, en una audiencia realizada esta mañana en los tribunales de la capital provincial.

La fiscal María Laura Urquiza está a cargo de la investigación y es quien solicitó que los imputados transiten el proceso judicial detenidos. En tal sentido, afirmó que “a pesar de que la Defensa propuso alternativas, el magistrado analizó el caso e hizo lugar a nuestro requerimiento porque era la única forma de mitigar los peligros procesales”.

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Chaleco antibalas

Urquiza planteó que “el viernes pasado alrededor de las 19:30, agentes policiales del Comando Radioeléctrico y de la Guardia de Infantería llevaron adelante un operativo en las inmediaciones de la esquina de Roque Saenz Peña y el pasaje Cervantes, en barrio San Lorenzo”. Según señaló, “los ilícitos fueron cometidos luego de un chequeo, mientras los uniformados intentaban pacificar la zona frente a ataques de diferentes personas, entre las que estaban los dos imputados”.

La fiscal precisó que “el hombre de iniciales M.N.N. arrojó piedras y distintos objetos hacia el personal policial y móviles que estaban en el lugar”, y remarcó que “por su parte, el investigado de iniciales F.E.B. directamente trató de matar a un integrante de Infantería”. Al respecto, relató que “desde una distancia de alrededor de 30 metros, apuntó la víctima con un arma de fuego y realizó dos disparos”, y subrayó, “el uniformado fue impactado por los proyectiles pero logró sobrevivir gracias a que tenía puesto un chaleco balístico”.

Delitos

Al hombre de iniciales F.E.B. se le atribuyó la autoría de una tentativa de homicidio calificado (por haber sido cometido contra un miembro de las fuerzas de seguridad).

Por su parte, el otro imputado es investigado como autor de atentado contra la autoridad.