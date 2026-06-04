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Úbeda rompió el silencio tras su salida de Boca: "Duele bastante"

El ex entrenador xeneize reconoció que quería continuar en el cargo, aunque admitió que los resultados terminaron acelerando su despedida

4 de junio 2026 · 21:21hs
Claudio Úbeda habló luego de su salida como DT de Boca.

Claudio Úbeda habló luego de su salida como DT de Boca.

Claudio Úbeda habló este jueves tras su salida de Boca, oficializada por el club en los últimos días, y reconoció que le dolió dejar de ser el entrenador del primer equipo, después de un ciclo atravesado por la obligación permanente de ganar y por un cierre deportivo que terminó marcando su futuro.

La palabra de Claudio Úbeda

“¿Si duele que me digan ex técnico de Boca? Sí, duele un poco. Bah, duele bastante”, expresó el “Sifón”, todavía movilizado por el final de su etapa al frente del plantel profesional.

El técnico admitió que en una institución de semejante magnitud la exigencia no permite demasiados márgenes y entendió que el desenlace estaba directamente vinculado con los resultados obtenidos en el último tramo de la temporada.

“En un club tan grande como Boca se necesitaba permanentemente ganar y es lógico que se desencadene en una situación así”, sostuvo Úbeda en declaraciones radiales, al analizar el desgaste que derivó en la decisión dirigencial.

Además, el exdefensor dejó en claro que su deseo era seguir ligado al grupo, aunque diferenció el plano emocional de las condiciones concretas que terminaron definiendo su salida.

“Lógico que me quería quedar. Una cosa es el sentimiento de querer seguir perteneciendo a ese grupo y a estar con los jugadores y otra son las condiciones y los resultados finales”, señaló.

En ese sentido, Úbeda lamentó que el cierre del ciclo haya opacado varios aspectos positivos de su gestión y remarcó que “los resultados terminan tapando un montón de cosas buenas que ocurrieron en el año”.

Boca, mientras tanto, comenzó la búsqueda de un nuevo entrenador para encarar el segundo semestre, con el objetivo de reordenar el plantel durante el parate y llegar con una conducción definida a la reanudación de la competencia.

Úbeda Boca técnico
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