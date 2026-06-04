El intendente Juan Pablo Poletti y su gabinete, mantuvieron un encuentro cara a cara en el Centro Integral Comunitario (CIC). Con esta reunión, la gestión completó las mesas de diálogo con los ocho distritos de la capital provincial durante el primer semestre del año. Alumbrado, bacheo, poda y ordenamiento del tránsito fueron los principales ejes.

Problemas de tránsito poda y basura: las prioridades que los vecinos del Este le plantearon al municipio

La Municipalidad de Santa Fe completó el cronograma de cercanía territorial pautado para la primera mitad del año. En las instalaciones del Centro Integral Comunitario (CIC) de Avenida Facundo Zuviría, el intendente Juan Pablo Poletti, acompañado por secretarios y subsecretarios de su gabinete, encabezó una mesa de trabajo junto a los presidentes y representantes de los vecinos que integran el distrito Este de la ciudad.

El encuentro funcionó como un espacio de diálogo horizontal para recibir carpetas de demandas estructurales , evaluar las prioridades de cada barrio e impulsar respuestas logísticas directas desde el Ejecutivo.

LEER MÁS: Poletti encabezó una nueva reunión con vecinales del oeste: reclamos por seguridad, desagües y mantenimiento urbano

“Por supuesto que existen demandas, reclamos, y está bien que así sea. De esto se tratan estas reuniones: de escuchar, que ellos también nos escuchen, que podamos dar respuesta a lo que los vecinos necesitan, que sepan qué se puede solucionar, cuándo y cómo. Y lo que no se puede, se les dice de frente por qué no se puede”, enfatizó Poletti al término de la jornada de debate.

Cierre de agenda semestral y articulación vecinal

Este encuentro con el sector Este marcó el cierre formal del dispositivo de descentralización programado por el municipio para este período, logrando cubrir la totalidad de los ocho distritos administrativos en los que se divide la capital santafesina.

El mandatario local ponderó el perfil cívico de los participantes: “Tenemos vecinos activos, sumamente comprometidos con la realidad de su metro cuadrado. La articulación transparente con el municipio y este ida y vuelta constante es lo que nos hace bien a todos como sociedad”.

Si bien cada barrio posee problemáticas específicas ligadas a su fisonomía urbana, Poletti remarcó que existen denominadores comunes vinculados a los servicios esenciales. En ese sentido, señaló que los vecinalistas valoraron la ampliación del parque de luminarias LED y las mejoras relativas en la recolección de residuos, dos de los pilares que la actual administración busca consolidar.

Radiografía del Distrito Este: el caso de barrio Sargento Cabral

Los dirigentes barriales calificaron la mecánica del encuentro como "muy positiva". Fabián Ruatta, vicepresidente de la Vecinal Sargento Cabral, destacó el valor de que las autoridades escuchen las problemáticas sin intermediarios: “El intendente se lleva de nuestra propia boca cuáles son las inquietudes. Buscamos que tanto él como sus funcionarios estén abocados plenamente a la gestión operativa de los problemas cotidianos”.

Por su parte, Alejandro Poletta, secretario de Deportes de la institución de Sargento Cabral, reveló que para esta ocasión la vecinal implementó una encuesta interna entre los frentistas para tabular y jerarquizar los reclamos de mayor urgencia:

► Higiene urbana y optimización de recolección de residuos.

► Operativos de poda correctiva y despeje de luminarias.

► Conflictos de tránsito por estacionamiento en calles doble mano.

“No son problemas de extrema gravedad que afecten la infraestructura macro, pero sí son los temas de escala barrial que nos competen a nosotros como vecinal y que requieren una resolución ágil”, precisó Poletta.

Cambio de dinámica

En coincidencia, Ruatta celebró el cambio de dinámica en el trato con el funcionariado: “Que el intendente se acerque también rompe la distancia con el resto de las áreas. El avance más positivo es ver que el funcionario no se queda detrás del escritorio, sino que camina y acompaña a la vecinal en el territorio”.

La comitiva municipal que acompañó al intendente Poletti estuvo integrada por las áreas técnicas clave para la resolución de las problemáticas de servicios, obras e institucionalidad.

El encuentro contó con una asistencia perfecta por parte de las fuerzas vivas del sector. Estuvieron presentes los representantes y presidentes de las vecinales Belgrano, Fomento 9 de Julio, Unión y Trabajo, Villa Setúbal, Guadalupe Este, Guadalupe Oeste, Facundo Quiroga, Sargento Cabral y Guadalupe Noreste, quienes formalizaron la entrega de sus respectivos relevamientos barriales.