Argentinos refuerza el medio con Gino Infantin para dar pelea en la Copa Libertadores

Argentinos concretó la incorporación del mediocampista Gino Infantino a préstamo por un año y con opción de compra desde Fiorentina

28 de diciembre 2025 · 11:03hs
Argentinos cerró un acuerdo con Fiorentina y concretó la incorporación del mediocampista Gino Infantino, quien regresará al fútbol argentino a préstamo por un año y con opción de compra. El surgido en Rosario Central, llegará tras su reciente paso por Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos.

Argentinos se refuerza

Infantino se sumará al plantel que conduce Nicolás Diez de cara a la próxima temporada, en la que el Bicho tendrá como uno de sus principales objetivos la Fase 2 de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Barcelona de Ecuador.

El vínculo con el Viola se extenderá hasta diciembre de 2026 y le permitirá al jugador volver a competir con regularidad luego de un período con escasa continuidad en el exterior, según pudo saber Agencia Noticias Argentinas.

Infantino viene de una temporada con participación limitada en Al-Ain, donde acumuló 247 minutos en siete partidos oficiales. En ese ciclo convirtió un gol ante Hatta por la Presidents Cup y también integró el plantel que disputó el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Previamente, su pase había sido adquirido por Fiorentina en agosto de 2023, que pagó 3.300.000 dólares más bonos tras su destacado rendimiento en Rosario Central.

Con la camiseta del Canalla, el rosarino disputó 74 encuentros, marcó seis goles y dio dos asistencias, actuaciones que lo posicionaron como una de las promesas del fútbol argentino.

Además, Infantino fue parte del seleccionado que jugó el Mundial Sub-20 de Argentina 2023. Ese recorrido explicó el interés europeo y su posterior salida del país a temprana edad.

La llegada de Infantino también se vincula con el escenario del mercado local para Argentinos, que comenzó a evaluar alternativas ante el posible traspaso de Alan Lescano, seguido por Boca y clubes del exterior.

En ese contexto, hubo contactos por Ignacio Fernández, quien finalmente regresó a Gimnasia, y también un sondeo por Enzo Pérez, que rechazó la propuesta para continuar su carrera en otro destino.

