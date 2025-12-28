Uno Santa Fe | Unión | Unión

Los dos nuevos juveniles que firmarán su primer contrato en Unión

Tras blindar a Tomás Fagioli días atrás, Unión ahora prepara la firma de los primeros contratos profesionales de dos pibes más de la reserva

28 de diciembre 2025 · 12:49hs
Unión continúa fortaleciendo su patrimonio al blindar a los juveniles que vienen destacándose en las inferiores. Luego de que la semana pasada el zaguero Tomás Fagioli firmara su primer contrato, la dirigencia avanza para asegurar también a dos piezas clave de la reserva.

Se vienen dos nuevos contratos en Unión

Se trata del defensor Ignacio Isla y del extremo Misael Aguirre, que se consolidaron como protagonistas en el torneo de Reserva y que ya están bajo la atenta mirada de Leonardo Madelón. Ambos forman parte del seguimiento que realiza el cuerpo técnico, con la idea de potenciarlos y darles proyección dentro de la estructura del club.

La apuesta por los juveniles cobra aún más fuerza con la reciente incorporación de Nicolás Vazzoler al cuerpo técnico profesional. Su conocimiento profundo del semillero y su trabajo previo con los chicos aparecen como un valor agregado para acompañar el proceso de crecimiento y transición hacia Primera División.

Según pudo saber UNO Santa Fe, la intención es que las firmas se concreten antes de Año Nuevo, en lo que ya es un secreto a voces dentro del mundo Unión. De esta manera, el club sigue cuidando su patrimonio, apostando a que los talentos surgidos en casa sean parte del futuro.

