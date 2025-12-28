Uno Santa Fe | Ovación | Unión Española

Emiliano Vecchio selló su regreso a Unión Española

Emiliano Vecchio selló su regreso a Unión Española al firmar su contrato en la playa, sentado sobre la arena y con el mar de fondo

28 de diciembre 2025 · 08:45hs
Emiliano Vecchio selló su regreso a Unión Española

Emiliano Vecchio selló su regreso a Unión Española al firmar su contrato en la playa, sentado sobre la arena y con el mar de fondo, en una escena poco habitual para el fútbol profesional, que confirmó su tercera etapa en el club chileno.

La particular firma marcó el inicio de un nuevo ciclo para el mediocampista rosarino, que volverá a vestir la camiseta roja con el objetivo de aportar experiencia y jerarquía en una temporada clave, en la que la institución buscará regresar de inmediato a la Primera División tras su reciente descenso.

Vecchio regresa a Unión Española

Lejos de cualquier acto protocolar, Vecchio eligió una postal descontracturada para sellar su vínculo con el conjunto hispano, una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó repercusión entre los hinchas. Sentado sobre la arena, con indumentaria informal y el mar como telón de fondo, el futbolista dejó en claro que su regreso está marcado por una fuerte carga simbólica y emocional.

image

El ex Rosario Central y Racing inicia así su tercer ciclo en Unión Española, luego de haber pasado por el club en 2012 y 2024. Tras disputar la temporada 2025 entre Defensores de Belgrano y Regatas de San Nicolás, Vecchio decidió volver al fútbol chileno, donde es un nombre conocido y valorado por su talento, personalidad y experiencia en contextos exigentes.

El retorno del volante se produce en un momento delicado para la institución. Unión Española viene de descender en la última temporada y afrontará el desafío de reconstruirse con el objetivo inmediato de regresar a la máxima categoría. En ese escenario, la dirigencia apostó nuevamente por Vecchio, pese a que su salida anterior estuvo marcada por conflictos internos y un fuerte cruce con los dirigentes, situaciones que parecieron quedar atrás en función del proyecto deportivo.

Embed

El anuncio oficial se realizó en un clima festivo, acorde a las fechas de fin de año, y apeló a la identidad del club y al sentimiento de pertenencia. “En esta Navidad, los deseos se hacen realidad. Emiliano Vecchio regresa a la Catedral para vestir nuevamente la camiseta del Rojo y convertirse en nuestro flamante refuerzo para la temporada 2026. Te estábamos esperando, Emi querido. ¡Bienvenido a tu casa!”, expresó Unión Española a través de sus redes sociales.

El particular momento de la firma fue registrado por su pareja, Virginia Tissera, influencer y creadora de contenido, quien compartió las imágenes y agregó un detalle que terminó de reforzar la cercanía del futbolista con el club: el rosarino ya le enseña las canciones de la hinchada hispana para cantarlas en el estadio Santa Laura cuando vaya a verlo jugar.

Un gesto que alimenta la expectativa de los hinchas y anticipa un regreso cargado de ilusión, en una temporada en la que Unión Española buscará volver a ponerse de pie y recuperar su lugar en la elite del fútbol chileno.

Unión Española Emiliano Vecchio contrato
Noticias relacionadas
el santafesino juan fernandez brillo en el triunfo de girona ante lleida

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

union volvera al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

sarmiento confirmo a javier burrai como primer refuerzo para 2026

Sarmiento confirmó a Javier Burrai como primer refuerzo para 2026

Diego Merli es el entrenador en jefe del equipo masculino de Villa Dora.

Villa Dora se prepara jugar la Liga Nacional Masculina de vóley

Lo último

Milan goleó a Hellas Verona y recuperó el liderazgo de la Serie A

Milan goleó a Hellas Verona y recuperó el liderazgo de la Serie A

Nacieron trillizas idénticas en Chubut, evento que ocurre cada cientos de millones de embarazos

Nacieron trillizas idénticas en Chubut, evento que ocurre cada cientos de millones de embarazos

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

Último Momento
Milan goleó a Hellas Verona y recuperó el liderazgo de la Serie A

Milan goleó a Hellas Verona y recuperó el liderazgo de la Serie A

Nacieron trillizas idénticas en Chubut, evento que ocurre cada cientos de millones de embarazos

Nacieron trillizas idénticas en Chubut, evento que ocurre cada cientos de millones de embarazos

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

El dinero que pide Colón y lo que América de Cali ofreció por José Neris

El dinero que pide Colón y lo que América de Cali ofreció por José Neris

Ovación
Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Capibaras XV: la franquicia del Litoral, rumbo al Súper Rugby Américas 2026

Capibaras XV: la franquicia del Litoral, rumbo al Súper Rugby Américas 2026

Villa Dora se prepara jugar la Liga Nacional Masculina de vóley

Villa Dora se prepara jugar la Liga Nacional Masculina de vóley

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

Quintana, el arquitecto silencioso para Colón que logre la vuelta a la A1 del Oficial

Quintana, el arquitecto silencioso para Colón que logre la vuelta a la A1 del Oficial

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"