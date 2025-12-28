Emiliano Vecchio selló su regreso a Unión Española al firmar su contrato en la playa, sentado sobre la arena y con el mar de fondo, en una escena poco habitual para el fútbol profesional, que confirmó su tercera etapa en el club chileno.
Emiliano Vecchio selló su regreso a Unión Española
Emiliano Vecchio selló su regreso a Unión Española al firmar su contrato en la playa, sentado sobre la arena y con el mar de fondo
La particular firma marcó el inicio de un nuevo ciclo para el mediocampista rosarino, que volverá a vestir la camiseta roja con el objetivo de aportar experiencia y jerarquía en una temporada clave, en la que la institución buscará regresar de inmediato a la Primera División tras su reciente descenso.
Vecchio regresa a Unión Española
Lejos de cualquier acto protocolar, Vecchio eligió una postal descontracturada para sellar su vínculo con el conjunto hispano, una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó repercusión entre los hinchas. Sentado sobre la arena, con indumentaria informal y el mar como telón de fondo, el futbolista dejó en claro que su regreso está marcado por una fuerte carga simbólica y emocional.
El ex Rosario Central y Racing inicia así su tercer ciclo en Unión Española, luego de haber pasado por el club en 2012 y 2024. Tras disputar la temporada 2025 entre Defensores de Belgrano y Regatas de San Nicolás, Vecchio decidió volver al fútbol chileno, donde es un nombre conocido y valorado por su talento, personalidad y experiencia en contextos exigentes.
El retorno del volante se produce en un momento delicado para la institución. Unión Española viene de descender en la última temporada y afrontará el desafío de reconstruirse con el objetivo inmediato de regresar a la máxima categoría. En ese escenario, la dirigencia apostó nuevamente por Vecchio, pese a que su salida anterior estuvo marcada por conflictos internos y un fuerte cruce con los dirigentes, situaciones que parecieron quedar atrás en función del proyecto deportivo.
El anuncio oficial se realizó en un clima festivo, acorde a las fechas de fin de año, y apeló a la identidad del club y al sentimiento de pertenencia. “En esta Navidad, los deseos se hacen realidad. Emiliano Vecchio regresa a la Catedral para vestir nuevamente la camiseta del Rojo y convertirse en nuestro flamante refuerzo para la temporada 2026. Te estábamos esperando, Emi querido. ¡Bienvenido a tu casa!”, expresó Unión Española a través de sus redes sociales.
El particular momento de la firma fue registrado por su pareja, Virginia Tissera, influencer y creadora de contenido, quien compartió las imágenes y agregó un detalle que terminó de reforzar la cercanía del futbolista con el club: el rosarino ya le enseña las canciones de la hinchada hispana para cantarlas en el estadio Santa Laura cuando vaya a verlo jugar.
Un gesto que alimenta la expectativa de los hinchas y anticipa un regreso cargado de ilusión, en una temporada en la que Unión Española buscará volver a ponerse de pie y recuperar su lugar en la elite del fútbol chileno.