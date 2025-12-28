Uno Santa Fe | Unión | Unión

Vazzoler y su nuevo rol en Unión: "Es un salto de calidad y una decisión superadora"

Nicolás Vazzoler inicia una nueva etapa en Unión como ayudante de Leonardo Madelón, dijo cómo entiende su función y cuál es su mirada del presente y futuro

28 de diciembre 2025 · 12:22hs
Vazzoler y su nuevo rol en Unión: Es un salto de calidad y una decisión superadora

Nicolás Vazzoler comenzó una nueva etapa en Unión como colaborador de Leonardo Madelón y dejó en claro cómo entiende su función y cuál es su mirada del presente y futuro. En diálogo con LT10 AM 1020, el exDT de la reserva habló del proceso que derivó en su designación y del potencial de las inferiores.

“El mío fue un proceso largo, era importante el reemplazo y está la satisfacción de que sea él”, expresó Vazzoler en relación a Madelón, remarcando que su llegada implica “un salto de calidad en ese lugar” y que se trata de “una decisión superadora como club”. En ese sentido, valoró la elección institucional y el impacto que puede tener en el proyecto deportivo.

El nuevo paso de Vazzoler en Unión

Sobre su vínculo con el actual entrenador y las tareas que le tocará desarrollar, Vazzoler destacó la buena sintonía entre ambos. “Tenemos buena química con Madelón, se hicieron muchas cosas juntos”, explicó, aunque aclaró que su trabajo no estará limitado únicamente a esa relación. “Seguramente tendré que trabajar en cosas más finitas acerca de los chicos, entiendo que voy a tener participación”, señaló, dejando entrever una mirada atenta sobre el desarrollo de las divisiones inferiores.

A nivel personal, el flamante colaborador fue claro respecto a sus objetivos. “Estoy muy contento de acompañar a Leo Madelón. Luego creo que cualquier persona quiere progresar, tengo muchos deseos y anhelos como entrenador como muchos. Hoy tengo la cabeza en ser funcional al cuerpo técnico para que nos vaya bien”, afirmó, priorizando el presente por sobre las aspiraciones futuras.

vazzoler unión madelon
Vazzoler, motivado por su salto en Uni&oacute;n.

Vazzoler, motivado por su salto en Unión.

Consultado sobre la situación de Santiago Zurbriggen como nuevo mánager, Vazzoler fue cauto. “Aún no está confirmado, lo que puedo decir es la calidad de gente que es. Hasta que no haya confirmación del club no me corresponde”, sostuvo, aunque no dudó en elogiarlo: “Es una persona muy capacitada, tiene conocimiento de lo que se debe hacer y cómo hacerlo, además es una persona querida en el club”.

Finalmente, Vazzoler tuvo palabras de agradecimiento para el plantel de reserva por el contexto que debió atravesar. “Le agradezco a los jugadores que se brindaron en un momento complejo, tras la salida de un entrenador que llevaba mucho tiempo en el club. Ellos se brindaron de la mejor manera”, destacó. Y concluyó con una reflexión realista: “Los resultados no se dan porque esto es fútbol. El análisis ya no entra, lo que vale es lo que quedó. Asumimos la responsabilidad que el club necesitaba”.

