Quimsa cerró el año en la Liga Nacional con un notable triunfo ante Olímpico

Quimsa dominó de principio a fin y cerró el año con una sonrisa en la Liga Nacional al superar a Olímpico por 81 a 64. Jerome Meyinsse se destacó con 16 puntos

28 de diciembre 2025 · 08:52hs
Quimsa cerró el año en la Liga Nacional con un notable triunfo ante Olímpico

Quimsa de Santiago del Estero dominó de principio a fin y cerró el año con una sonrisa en la Liga Nacional al superar a Olímpico por 81 a 64. Jerome Meyinsse se destacó con 16 puntos.

Quimsa no le dio chances a Olímpico

El duelo comenzó con unos minutos de paridad hasta que los triples de Robinson y Johnson adelantaron a la Fusión, además de un buen ingreso de Negron. En la visita el banco dio soluciones con Bressan y Forestier, pero el primero quedó en manos del dueño de casa 23 a 16.

Orresta a distancia y una volcada de Negron aumentaron cifras, en los dirigidos por Villagrán llegaron cinco puntos de Bressan como respuesta inmediata. El cierre del primer tiempo fue para Quimsa con triples de Solanas y Robinson para marchar al descanso con un firme 46 a 31.

El encuentro siguió con Figueredo de un lado y Bressan del otro para mover el score. Tras un pasaje parejo, una volcada de Meyinsse sobre el cierre del cuarto puso el 66-49 para el local.

La visita anotó desde el perímetro con Mijares y Ascanio, mientras que los dirigidos por Ramella se encontraron erráticos (dos puntos en cinco minutos) hasta que Solanas anotó junto a una bomba de Johnson para calmar las aguas. Sobre el cierre Johnson puso cifras a la victoria de la Fusión, 81 a 64.

Jerome Meyinsse sumó 16 puntos y 6 rebotes, Tyren Johnson 13 tantos, en Olímpico 15 para Gonzalo Bressan. Ambos equipos tendrán como próximo rival a San Lorenzo en condición de local.

Olímpico (cinco victorias en quince encuentros) el martes 6 de enero y Quimsa (ocho triunfos y siete derrotas) el jueves 8.

