Arranque con problemas para Colapinto en Baréin: "No se parece a lo que uno esperaba"

Un problema de fiabilidad limitó la actividad del argentino Franco Colapinto en la primera jornada de pruebas de la Fórmula 1 en Baréin

11 de febrero 2026 · 17:14hs
La Fórmula 1 puso en marcha esta semana la etapa de ensayos de pretemporada en el circuito de Sakhir, en Baréin, y para Franco Colapinto la primera jornada tuvo más análisis que velocidad. El piloto argentino vio limitada su actividad tras sufrir un problema técnico en su Alpine A526 que lo dejó sin continuidad en pista.

Cuando apenas había transcurrido algo más de una hora de acción, el monoplaza se detuvo sobre el trazado, situación que provocó la aparición de la bandera roja y obligó a suspender momentáneamente la sesión. El auto fue retirado por la grúa y trasladado al box, donde los ingenieros comenzaron a trabajar para determinar el origen de la falla.

La incidencia redujo de manera considerable el programa de trabajo del argentino, que solo pudo completar 28 giros y marcó como mejor registro un tiempo de 1m40s330, quedando relegado al fondo de la tabla entre los pilotos que tomaron parte de la jornada.

El análisis de Colapinto en Alpines tras probar en Baréin

Lejos de dramatizar, Colapinto puso el foco en el proceso propio de esta instancia. “Tuvimos algunos inconvenientes con el auto durante la mañana y no pude girar demasiado. Es algo normal cuando se trata de autos nuevos, estamos aprendiendo todos juntos y la idea es sacar conclusiones para que no vuelva a suceder”, señaló tras bajarse del auto.

El piloto de Alpine remarcó que el objetivo principal del equipo en estos días pasa por acumular kilómetros y datos, más allá de los tiempos. En ese sentido, subrayó que el trabajo está orientado a “aprovechar al máximo cada salida a pista” con la mirada puesta en el inicio del campeonato.

Respecto a sus primeras sensaciones con los monoplazas de nueva generación, Colapinto se mostró cauto y evitó apresurarse a sacar conclusiones. Explicó que todavía es temprano para emitir juicios, ya que el equipo atraviesa una etapa de adaptación y evaluación constante.

“Hay mucho por descubrir y por mejorar en todos los autos. Van a aparecer cambios que modificarán el comportamiento y la manera de manejarlos. Es un concepto distinto al del año pasado, no se parece a lo que uno esperaba, pero el desafío es justamente aprender y exprimir al máximo el potencial”, concluyó el argentino.

