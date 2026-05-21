Así llegan River y Belgrano a la final del Torneo Apertura

River y Belgrano definirán este domingo, desde las 15.30, el Torneo Apertura 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes

River y Belgrano definirán este domingo el Torneo Apertura 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes. El partido comenzará a las 15.30, tendrá arbitraje de Yael Falcón Pérez y entregará el primer título de la temporada en el fútbol argentino.

River fue el primero en asegurar su lugar en la final tras vencer 1-0 a Rosario Central en el Monumental. En un encuentro tenso, Jeremías Ledesma le atajó un penal a Gonzalo Montiel en el primer tiempo, pero en el complemento apareció Facundo Colidio para convertir desde los doce pasos y darle la clasificación al equipo de Eduardo Coudet.

El "Millonario" había terminado segundo en el Grupo B con 29 puntos. En octavos eliminó a San Lorenzo por penales tras igualar 2 a 2 y luego dejó en el camino a Gimnasia y Esgrima La Plata con un triunfo 2 a 0 en cuartos de final.

Belgrano, por su parte, jugará la primera final de Primera División de su historia. El "Pirata" alcanzó la definición tras superar a Argentinos Juniors en una semifinal dramática disputada en el estadio Diego Armando Maradona. El encuentro terminó 1 a 1 en el tiempo reglamentario gracias al empate agónico de Nicolás Fernández, luego del gol inicial de Facundo Jankoski.

En los penales, el arquero Thiago Cardozo fue clave al contener el remate de Enzo Pérez y permitir que Ramiro Hernández sellara la clasificación cordobesa. Antes, Belgrano había eliminado a Talleres y a Unión.

Ambos equipos ya se enfrentaron en este Apertura y fue con goleada 3 a 0 de River en el Monumental, con doblete de Tomás Galván y otro tanto de Colidio.

Sin embargo, el antecedente más recordado entre ambos sigue siendo la Promoción de 2011 que terminó con el descenso del Millonario a la B Nacional. El campeón del Apertura 2023 clasificará al Trofeo de Campeones 2023 y también asegurará un lugar en la Copa Libertadores 2024.