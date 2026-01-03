Uno Santa Fe | Ovación | Arsenal

Arsenal venció a Bournemouth y continúa siendo el cómodo líder de la Premier League

Arsenal obtuvo un valioso y esforzado triunfo en condición de visitante ante Bournemouth por 3-2 y de esta manera continúa siendo líder en la Premier League

3 de enero 2026 · 19:21hs
Con dos goles de Declan Rice

Con dos goles de Declan Rice, Arsenal venció 3-2 a Bournemouth.

Arsenal confirmó su gran momento en la Premier League con una victoria clave como visitante por 3 a 2 frente al Bournemouth y sostuvo la diferencia en lo más alto de la tabla, en una jornada en la que también ganaron Aston Villa, Brighton y Wolverhampton.

Arsenal estiró su buen presente

El equipo de Mikel Arteta debió reponerse a un inicio adverso. Un grosero error de Gabriel Magalhaes dejó a Evanilson mano a mano con David Raya y Bournemouth se puso en ventaja.

Sin embargo, el propio defensor brasileño corrigió su fallo pocos minutos después al aparecer en el área tras un rebote y marcar el empate, resultado con el que se cerró el primer tiempo.

Embed - DOBLETE DE RICE Y GRAN REMONTADA GUNNER PARA ALEJARSE EN LA CIMA | Bournemouth 2-3 Arsenal | RESUMEN

En el complemento emergió la figura determinante del encuentro. Declan Rice se adueñó del mediocampo y dio vuelta el partido con un potente derechazo desde la medialuna.

Más tarde, el volante inglés volvió a ser decisivo al empujar a la red una asistencia de Bukayo Saka para el 3-1. Eli Kroupi descontó para el local, pero Arsenal controló el cierre del partido y selló su quinta victoria consecutiva para mantenerse firme en la cima de la Premier League.

