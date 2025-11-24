Uno Santa Fe | Ovación | Champions League

Así se jugará la atractiva fecha 5 de la Champions League

La fecha 5 de la fase liga se disputará entre martes y miércoles con duelos clave para la clasificación.

La jornada 5 de la fase liga de la UEFA Champions League, se pondrá en marcha este martes y se trata de una instancia que adquiere enorme relevancia porque cada club debe completar ocho partidos, cuatro en casa y cuatro afuera, y ya se disputó exactamente la mitad del calendario.

Con Bayern Múnich, Arsenal e Inter de Milán como los únicos equipos con puntaje perfecto, la quinta fecha promete emociones fuertes y posibles clasificaciones anticipadas en una jornada que se abre este martes con los encuentros de Ajax- Benfica y Galatasaray-Union Saint-Gilloise a las 14:45 (hora argentina).

La presión crece entre los 36 clubes participantes, de los cuales solo 24 accederán a la próxima etapa y solo ocho van directo a los octavos de final. La jornada tendrá un atractivo especial con el duelo estelar entre Arsenal y Bayern en Londres, donde ambos buscarán defender su campaña perfecta.

En paralelo, otros equipos que llegan con menos margen, como Nápoli, Benfica o Juventus, afrontarán compromisos determinantes para seguir con vida en el certamen.

Luego de los dos partidos que abren la jornada, habrá ocho encuentros que se disputarán de manera simultánea, con cruces atractivos como Dortmund–Villarreal, Chelsea–Barcelona, Manchester City–Leverkusen, Marsella–Newcastle, entre otros.

La jornada se completará el miércoles próximo con otros nueve partidos, entre ellos varios de alto voltaje: Atlético de Madrid ante Inter, Liverpool vs. PSV, Olympiacos vs. Real Madrid y PSG frente al Tottenham.

Con solo tres fechas por jugar después de esta, los márgenes se achican y cada punto comienza a valer más que nunca en la competencia más prestigiosa de Europa, en donde las sorpresas no abundan y por el momento, todos los clubes tienen chance de clasificar, como de quedar eliminados.

Programación de la fecha

Martes 25/11

14:45

  • Ajax - Benfica
  • Galatasaray - St. Gilloise

17:00

  • Borussia Dortmund - Villarreal
  • Chelsea - Barcelona
  • Bodø/Glimt - Juventus
  • Manchester City - Bayer Leverkusen
  • Marsella - Newcastle United
  • Slavia Praga - Athletic Club
  • Napoli - FK Qarabag

Miércoles 26/11

14:45

  • FC Copenhague - Kairat Almaty
  • Pafos FC - Mónaco

17:00

  • Arsenal - Bayern Munich
  • Atlético de Madrid - Inter
  • Eintracht Frankfurt - Atalanta
  • Liverpool - PSV
  • Olympiacos - Real Madrid
  • PSG - Tottenham
  • Sporting Lisboa - Brujas
