El dinero que podría entrarle a River por la venta de Julián Álvarez a Barcelona

Barcelona avanza por Julián Álvarez en una negociación que promete cifras descomunales. River siguen todo, porque una venta récord podría dejar millones

El mercado europeo todavía no abrió formalmente, pero ya hay una operación que amenaza con romperlo todo. Julián Álvarez aparece en el centro de una negociación gigantesca que involucra a Barcelona, a Atlético de Madrid y también, de manera indirecta, a River .

En España aseguran que el delantero argentino ya habría dado el visto bueno para sumarse al proyecto deportivo del conjunto catalán. El acuerdo contractual estaría encaminado y el deseo del Barça es claro: convertir a la Araña en la nueva cara ofensiva del equipo para los próximos años. Sin embargo, el verdadero problema recién empieza.

Atlético de Madrid no piensa desprenderse fácilmente de una de sus máximas figuras y habría fijado un valor cercano a los 150 millones de euros para iniciar cualquier conversación formal. Una cifra impactante que transformaría la transferencia en uno de los movimientos más fuertes del fútbol mundial.

Detrás de escena ya hubo contactos importantes. Según trascendió en Europa, Fernando Hidalgo —representante del atacante argentino— mantuvo una reunión clave con Deco, director deportivo del Barcelona, donde el club catalán dejó en claro que considera a Julián como prioridad absoluta para liderar la renovación futbolística.

La apuesta del Barça es fuerte. Necesita recuperar peso internacional, renovar nombres y construir un proyecto competitivo alrededor de futbolistas jóvenes y consolidados. Y dentro de esa lista, el campeón del mundo aparece como una pieza ideal. Pero Atlético juega duro.

El equipo de Diego Simeone entiende que Julián no solo representa presente, sino también futuro. Hace menos de dos temporadas desembolsó más de 75 millones de euros para sacarlo del Manchester City y hoy consideran que su cotización se disparó por completo gracias a su evolución en la elite europea.

Además, Barcelona no está solo en la carrera. PSG y Arsenal también monitorean de cerca la situación, algo que fortalece todavía más la postura del club madrileño y alimenta una posible subasta multimillonaria. En medio de semejante escenario aparece River, atento a cada paso.

River podría recibir una tajada

Aunque el club de Núñez ya no posee porcentaje del pase, todavía conserva derechos económicos mediante el mecanismo de solidaridad de FIFA, el sistema que recompensa a las instituciones formadoras cada vez que un futbolista es transferido internacionalmente.

Esa normativa establece que el 5% del total de la operación debe repartirse entre los clubes que participaron en la formación del jugador entre los 12 y los 23 años. En el caso de Julián, River conserva una parte muy importante de ese porcentaje debido a los años que el delantero pasó en Núñez desde su llegada proveniente de Calchín.

Por eso, si la transferencia finalmente se concreta en los valores que circulan en Europa, River podría recibir cerca de 5,6 millones de euros sin necesidad de negociar absolutamente nada. Una cifra monumental incluso para un club acostumbrado a grandes ventas.

Así, mientras Barcelona sueña con dar un golpe de mercado mundial y Atlético resiste para no perder a su estrella, en Núñez hacen cuentas. Porque la posible transferencia de Julián Álvarez no solo puede cambiar el mapa europeo: también podría convertirse en otro inesperado negocio millonario para River.