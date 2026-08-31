Defensa y Justicia recibe a Platense con la mira puesta en seguir arriba en el Torneo Clausura

El Halcón enfrenta este lunes al Calamar en Florencio Varela por la séptima fecha del Clausura, en un duelo clave por la Zona A.

Defensa y Justicia y Platense jugarán desde las 19.00 en el Estadio Norberto Tomaghello por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026.

Defensa y Justicia recibirá este lunes a Platense por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, en un encuentro que tendrá como escenario Florencio Varela. El Halcón buscará aprovechar la localía para sumar una nueva victoria y mantenerse en los primeros puestos de la Zona A. Del otro lado, el Calamar intentará llevarse un resultado positivo.

Defensa quiere hacerse fuerte como local

El conjunto dirigido por Julio Vaccari buscará imponer condiciones desde el comienzo y aprovechar el respaldo de su público para quedarse con tres puntos importantes. Defensa sabe que una victoria puede permitirle continuar firme en la pelea por los principales objetivos del campeonato.

Platense llegará con la intención de mantener el orden, controlar los espacios y aprovechar las oportunidades que tenga durante el encuentro. El Calamar intentará conseguir un resultado que le permita sumar fuera de casa y acomodarse en la Zona A.

El partido aparece como una nueva oportunidad para ambos equipos, que buscarán cerrar la séptima jornada con una victoria que les permita afrontar con mayor confianza las próximas fechas.

Los posibles equipos para el duelo

El probable once de Defensa y Justicia

Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Fernando Román; César Pérez, Santiago Sosa; Tiziano Perrotta, David Barbona, Juan Gutiérrez; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

El posible equipo de Platense

Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Martín Barrios, Franco Zapiola; Bautista Merlini, Nicolás Retamar. DT: Martín Palermo.