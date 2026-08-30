Se concretó el segundo capítulo del Torneo Clausura de Primera B

La segunda fecha del ascenso liguista generó la victoria de Nuevo Horizonte ante Belgrano de Coronda, que le permitió alcanzar la cima de la tabla de posiciones.

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Nuevo Horizonte se impuso al conjunto corondino y quedó como puntero del ascenso liguista.

Pasó una nueva jornada del campeonato de la Segunda División de la Liga Santafesina, pasó la fecha 2 del Clausura 2026 que en la Zona Campeonato registró la igualdad en Alto Verde entre el Defe y el último campeón y que, tras su victoria Casa Turquesa, tiene a Nuevo Horizonte como líder con puntaje ideal. En la Zona Repechaje el puntero es Arroyo Leyes que empató en su visita a Santo Tomé. El Clásico en Ángel Gallardo terminó igualado en un tanto.

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-Resultados Zona Campeonato:

Nuevo Horizonte 2 (Leandro Martínez y Diego Rodríguez) – Belgrano 1 (Milton Barrios)

Pucará 3 (Nahuel Manchado x2 y Juan Sánchez) – Los Canarios 2 (Cristian Oviedo y Fabricio Ibarra)

San Cristóbal 1 (Kevin Mendoza) – Banco Provincial 1 (Alexandro Lammertyn)

Defensores de Alto Verde 0 – Santa Fe 0

El Cadi 1 (Joaquín Velarde) – Atenas 2 (Joaquín Oviedo y Nicolás Mascheroni)

-Posiciones Zona Campeonato: Nuevo Horizonte 6; Santa Fe FC, San Cristóbal, Defensores de Alto Verde, Atenas 4; Pucará 3; Banco Provincial, Belgrano 1; Los Canarios y El Cadi 0.

-Próxima fecha: Belgrano con El Cadi, Atenas con Defensores de Alto Verde, Santa Fe Fc con San Cristóbal, Banco Provincial con Pucará, Los Canarios con Nuevo Horizonte.

-Resultados Zona Repechaje:

Los Piratitas 1 (Emanuel Doldan ) – Atlético Arroyo Leyes 1 (Tomás Caito)

Don Salvador 0 – Loyola 2 (Ariel Franco x2)

Los Juveniles 0 – Vecinal Gálvez 1 (Maximiliano Franco)

Deportivo Agua 1 (Cristian Cervacio) – CCyD El Pozo 2 (Juan Ponce x2)

Floresta 1 (Sacha Coria) – Defensores de Peñaloza 1 (Luis Gómez)

-Posiciones Zona Repechaje: Loyola 6; Arroyo Leyes y Vecinal Gálvez 4; Don Salvador y El Pozo 3; Floresta, Deportivo Agua, Defensores de Peñaloza y Los Piratitas 1; Los Juveniles 0.

-Próxima fecha: Atlético Arroyo Leyes con Floresta, Defensores de Peñaloza con Deportivo Agua, El Pozo con Los Juveniles, Loyola con Los Piratitas, Vecinal Gálvez con Don Salvador.