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Se concretó el segundo capítulo del Torneo Clausura de Primera B

La segunda fecha del ascenso liguista generó la victoria de Nuevo Horizonte ante Belgrano de Coronda, que le permitió alcanzar la cima de la tabla de posiciones.

Ovación

Por Ovación

30 de agosto 2026 · 20:06hs
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Nuevo Horizonte se impuso al conjunto corondino y quedó como puntero del ascenso liguista.

Nuevo Horizonte se impuso al conjunto corondino y quedó como puntero del ascenso liguista.

Pasó una nueva jornada del campeonato de la Segunda División de la Liga Santafesina, pasó la fecha 2 del Clausura 2026 que en la Zona Campeonato registró la igualdad en Alto Verde entre el Defe y el último campeón y que, tras su victoria Casa Turquesa, tiene a Nuevo Horizonte como líder con puntaje ideal. En la Zona Repechaje el puntero es Arroyo Leyes que empató en su visita a Santo Tomé. El Clásico en Ángel Gallardo terminó igualado en un tanto.

LEER MAS: Se completa el segundo capítulo del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

-Resultados Zona Campeonato:

Nuevo Horizonte 2 (Leandro Martínez y Diego Rodríguez) – Belgrano 1 (Milton Barrios)

Pucará 3 (Nahuel Manchado x2 y Juan Sánchez) – Los Canarios 2 (Cristian Oviedo y Fabricio Ibarra)

San Cristóbal 1 (Kevin Mendoza) – Banco Provincial 1 (Alexandro Lammertyn)

Defensores de Alto Verde 0 – Santa Fe 0

El Cadi 1 (Joaquín Velarde) – Atenas 2 (Joaquín Oviedo y Nicolás Mascheroni)

-Posiciones Zona Campeonato: Nuevo Horizonte 6; Santa Fe FC, San Cristóbal, Defensores de Alto Verde, Atenas 4; Pucará 3; Banco Provincial, Belgrano 1; Los Canarios y El Cadi 0.

-Próxima fecha: Belgrano con El Cadi, Atenas con Defensores de Alto Verde, Santa Fe Fc con San Cristóbal, Banco Provincial con Pucará, Los Canarios con Nuevo Horizonte.

-Resultados Zona Repechaje:

Los Piratitas 1 (Emanuel Doldan ) – Atlético Arroyo Leyes 1 (Tomás Caito)

Don Salvador 0 – Loyola 2 (Ariel Franco x2)

Los Juveniles 0 – Vecinal Gálvez 1 (Maximiliano Franco)

Deportivo Agua 1 (Cristian Cervacio) – CCyD El Pozo 2 (Juan Ponce x2)

Floresta 1 (Sacha Coria) – Defensores de Peñaloza 1 (Luis Gómez)

-Posiciones Zona Repechaje: Loyola 6; Arroyo Leyes y Vecinal Gálvez 4; Don Salvador y El Pozo 3; Floresta, Deportivo Agua, Defensores de Peñaloza y Los Piratitas 1; Los Juveniles 0.

-Próxima fecha: Atlético Arroyo Leyes con Floresta, Defensores de Peñaloza con Deportivo Agua, El Pozo con Los Juveniles, Loyola con Los Piratitas, Vecinal Gálvez con Don Salvador.

Torneo Clausura ascenso segundo
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