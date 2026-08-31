El Pincha enfrenta este lunes a la Lepra en La Plata por la séptima fecha del Clausura, con la mira puesta en recuperarse tras la caída ante Sarmiento.

Estudiantes recibe a Newell's con la necesidad de volver al triunfo en el Torneo Clausura.

Estudiantes de La Plata recibirá este lunes a Newell’s por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, con la necesidad de volver a sumar de a tres. El encuentro comenzará a las 19 en el estadio Jorge Luis Hirschi, tendrá a Juan Pafundi como árbitro y contará con Sebastián Habib a cargo del VAR. Ambos buscan ganar.

Estudiantes quiere volver a festejar en el torneo

El Pincha llega con confianza después de avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina, tras eliminar a Barracas Central. Además, continúa en competencia en la Copa Libertadores. Sin embargo, en el campeonato local necesita recuperarse luego de la derrota sufrida ante Sarmiento en Junín.

Estudiantes buscará aprovechar la localía para volver a sumar una victoria que le permita fortalecer su posición en la Zona A. El conjunto platense también cuenta con un historial reciente favorable ante Newell’s, que lleva siete partidos sin poder derrotarlo, con cinco triunfos y dos empates.

El último enfrentamiento entre ambos terminó con victoria 2-0 para el Pincha en Rosario.

Newell’s llega en levantada

La Lepra atraviesa un buen momento después de conseguir dos triunfos consecutivos como local, frente a Deportivo Riestra y Banfield. Ahora intentará trasladar esa racha fuera de Rosario y sumar un resultado positivo antes del clásico ante Rosario Central.

El encuentro será televisado por TNT Sports Premium y se disputará en el estadio Jorge Luis Hirschi. Ambos equipos buscarán cerrar la séptima jornada del Clausura con una victoria que les permita acercarse a sus respectivos objetivos.

El probable once de Estudiantes

Musslera o Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Baltasar Rodríguez, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Edwin Cetré, Adolfo Gaich o Lucas Alario. DT: Alexander Medina.

La posible formación de Newell’s

Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar o Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Juan Ignacio Ramírez, Thomas Ríos. DT: Frank Darío Kudelka.