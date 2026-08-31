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Tigre recibe a Barracas Central con la misión de seguir arriba en el Torneo Clausura

Tigre enfrenta al Guapo este lunes en Victoria por la séptima fecha del Clausura, con presentes diferentes y objetivos importantes en la Zona B.

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2026 · 16:38hs
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Tigre quiere prolongar su buen presente frente a Barracas.

Tigre quiere prolongar su buen presente frente a Barracas.

Tigre recibirá este lunes a Barracas Central por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 21.15 en el estadio José Dellagiovanna, tendrá a Facundo Tello como árbitro y será televisado por ESPN Premium. El Matador buscará extender su buen momento ante un Guapo que necesita reaccionar y volver a sumar.

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Tigre quiere prolongar su buen presente

El equipo dirigido por Diego Dabove atraviesa una etapa positiva y acumula cinco partidos consecutivos sin derrotas en el campeonato. Además, viene de conseguir un importante triunfo por 2-1 frente a Central Córdoba, resultado que le permitió mantenerse entre los principales protagonistas de la Zona B.

Tigre intentará aprovechar la localía y el respaldo de su público para volver a sumar de a tres. El Matador buscará imponer condiciones desde el comienzo y sostener el rendimiento que le permitió convertirse en uno de los equipos más regulares de la competencia.

Barracas necesita cortar la mala racha

Barracas Central llega al encuentro con la urgencia de volver a ganar. El conjunto dirigido por Damián Ayude perdió sus últimos tres partidos del torneo y viene de caer 2-1 ante Platense, por lo que necesita sumar para recuperar terreno en la pelea por la clasificación.

Además, el Guapo viene de quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Estudiantes, por lo que buscará dar vuelta la página rápidamente. En Victoria tendrá una nueva oportunidad para reaccionar y conseguir un resultado que le permita recuperar confianza.

El probable equipo de Tigre

Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Martín Garay, Jalil Elías, Santiago López; Jabes Saralegui e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

El posible once de Barracas Central

Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

Tigre Barracas Torneo Clausura
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