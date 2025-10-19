Aston Villa se lo dio vuelta al Tottenham con gol del argentino Buendía

Aston Villa arrancó perdiendo, pero dio vuelta el resultado y con gol de Emiliano Buendía se impuso 2-1 ante Tottenham

El argentino Emiliano Buendía convirtió un gol decisivo en la victoria de Aston Villa sobre Tottenham por 2 a 1 en Londres y alcanzó su registro goleador de la temporada pasada en apenas diez partidos.

El argentino selló la remontada con un zurdazo a los 32 minutos del segundo tiempo que confirmó el buen momento del equipo de Unai Emery en la Premier League.

Tottenham se había puesto en ventaja en el primer tiempo por intermedio del uruguayo Rodrigo Bentancur, pero el Villa ajustó el rendimiento tras el descanso y encontró la igualdad con un tanto de Ollie Watkins.

Emery apostó por el ingreso de Buendía para buscar mayor profundidad, y la respuesta fue inmediata: el rosarino tomó la pelota en la puerta del área y colocó un disparo preciso al ángulo para decretar el 2 a 1 definitivo.

Embed - GOLAZO DE BUENDÍA PARA LA REMONTADA VILLANA ANTE LOS SPURS | Tottenham 1-2 Aston Villa | RESUMEN

El triunfo dejó a Aston Villa en zona de clasificación europea y consolidó una racha positiva en el torneo. Buendía, que volvió tras una larga inactividad por lesión a comienzos de año, empieza a recuperar continuidad y nivel.

El mediapunta llegó así a tres goles en la actual Premier League, igualando su cifra de toda la temporada anterior, en la que había marcado la misma cantidad en 27 presentaciones. Su mejor registro individual continúa siendo el de la 2020/21 con Norwich City, cuando sumó 15 tantos en 41 partidos.

Desde su llegada a Birmingham en 2021, Buendía acumuló más de 100 encuentros con la camiseta de Aston Villa y se transformó en un habitual del plantel principal.